12 кілометрів подолали учасники велопробігу у вишиванках у Луцьку

Військовослужбовці, прикордонники, поліцейські, лучани та гості міста у вишиванках на велосипедах стартували з Театрального майдану та подолали 12 кілометрів за маршрутом тролейбуса №15 у Луцьку.Велопробіг стартував об одинадцятій годині. Перші велосипедисти фінішували об 11:40. Колону супроводжували поліцейські, байкери та машина швидкої, розповів Суспільному директор Молодіжного центру Луцької міської ради12-річний Владислав Мельничук з товаришем вперше приєдналися до велопробігу. Каже, що вчора цілий вечір готував до цієї події велосипед та вишиванку."Велосипед новий, який я з татом купляв. І вишиванку вчора виклав, мені її бабуся вишила. Я думаю, що велопробіг буде для мене дуже класний, і дуже хорошим досвідом", — говорить хлопець.Волонтерка Наталія Грушка каже, що пробіг є благодійним — збирають гроші на автівку для збройних сил. Жінка їхала у кепці, яку їй подарував військовий з 14-ої бригади"Це презент від бійця, який вже покійний. Ця кепка була зі мною на всіх горах, куди я ходжу в пам’ять про них і вона сьогодні теж. На моїй шиї коралі, які мені подарував вдячний воїн. Хоча ми маємо їм дякувати за все", — говорить жінка.Учасник велопробігу Валерій Гладкий одягнув вишиванку свого дядька, в якій він співав у хорі. Каже, що сорочці 60 років.Юрій Гаврилюк — військовий пенсіонер, волонтер. На пробіг одягнув "вишиванку воєнного часу"."Мій зять з початку війни організували швейний цех, почали з бронежилетів, розгрузок, форми, в тому числі вишиванки шиють хлопцям на фронт, і отака вишиванка в якій я зараз є", — каже чоловік.Тетяна вперше долучилась до велопробігу. Їхатиме разом із чоловіком та його побратимами, які служить у Волинському прикордонному загоні.По завершенню пробігу – відбулася акція "Українська вишиванка". Зі слів начальника сектору з охорони громадського порядку Луцького райуправління поліції Василя Климюка, до велопробігу та громадської акції "Українська вишиванка" долучилися понад 400 учасників.