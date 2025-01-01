12 кілометрів подолали учасники велопробігу у вишиванках у Луцьку
Сьогодні, 17:27
Військовослужбовці, прикордонники, поліцейські, лучани та гості міста у вишиванках на велосипедах стартували з Театрального майдану та подолали 12 кілометрів за маршрутом тролейбуса №15 у Луцьку.
Велопробіг стартував об одинадцятій годині. Перші велосипедисти фінішували об 11:40. Колону супроводжували поліцейські, байкери та машина швидкої, розповів Суспільному директор Молодіжного центру Луцької міської ради Юрій Семчук.
12-річний Владислав Мельничук з товаришем вперше приєдналися до велопробігу. Каже, що вчора цілий вечір готував до цієї події велосипед та вишиванку.
"Велосипед новий, який я з татом купляв. І вишиванку вчора виклав, мені її бабуся вишила. Я думаю, що велопробіг буде для мене дуже класний, і дуже хорошим досвідом", — говорить хлопець.
Волонтерка Наталія Грушка каже, що пробіг є благодійним — збирають гроші на автівку для збройних сил. Жінка їхала у кепці, яку їй подарував військовий з 14-ої бригади
"Це презент від бійця, який вже покійний. Ця кепка була зі мною на всіх горах, куди я ходжу в пам’ять про них і вона сьогодні теж. На моїй шиї коралі, які мені подарував вдячний воїн. Хоча ми маємо їм дякувати за все", — говорить жінка.
Учасник велопробігу Валерій Гладкий одягнув вишиванку свого дядька, в якій він співав у хорі. Каже, що сорочці 60 років.
Юрій Гаврилюк — військовий пенсіонер, волонтер. На пробіг одягнув "вишиванку воєнного часу".
"Мій зять з початку війни організували швейний цех, почали з бронежилетів, розгрузок, форми, в тому числі вишиванки шиють хлопцям на фронт, і отака вишиванка в якій я зараз є", — каже чоловік.
Тетяна вперше долучилась до велопробігу. Їхатиме разом із чоловіком та його побратимами, які служить у Волинському прикордонному загоні.
По завершенню пробігу – відбулася акція "Українська вишиванка". Зі слів начальника сектору з охорони громадського порядку Луцького райуправління поліції Василя Климюка, до велопробігу та громадської акції "Українська вишиванка" долучилися понад 400 учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Велопробіг стартував об одинадцятій годині. Перші велосипедисти фінішували об 11:40. Колону супроводжували поліцейські, байкери та машина швидкої, розповів Суспільному директор Молодіжного центру Луцької міської ради Юрій Семчук.
12-річний Владислав Мельничук з товаришем вперше приєдналися до велопробігу. Каже, що вчора цілий вечір готував до цієї події велосипед та вишиванку.
"Велосипед новий, який я з татом купляв. І вишиванку вчора виклав, мені її бабуся вишила. Я думаю, що велопробіг буде для мене дуже класний, і дуже хорошим досвідом", — говорить хлопець.
Волонтерка Наталія Грушка каже, що пробіг є благодійним — збирають гроші на автівку для збройних сил. Жінка їхала у кепці, яку їй подарував військовий з 14-ої бригади
"Це презент від бійця, який вже покійний. Ця кепка була зі мною на всіх горах, куди я ходжу в пам’ять про них і вона сьогодні теж. На моїй шиї коралі, які мені подарував вдячний воїн. Хоча ми маємо їм дякувати за все", — говорить жінка.
Учасник велопробігу Валерій Гладкий одягнув вишиванку свого дядька, в якій він співав у хорі. Каже, що сорочці 60 років.
Юрій Гаврилюк — військовий пенсіонер, волонтер. На пробіг одягнув "вишиванку воєнного часу".
"Мій зять з початку війни організували швейний цех, почали з бронежилетів, розгрузок, форми, в тому числі вишиванки шиють хлопцям на фронт, і отака вишиванка в якій я зараз є", — каже чоловік.
Тетяна вперше долучилась до велопробігу. Їхатиме разом із чоловіком та його побратимами, які служить у Волинському прикордонному загоні.
По завершенню пробігу – відбулася акція "Українська вишиванка". Зі слів начальника сектору з охорони громадського порядку Луцького райуправління поліції Василя Климюка, до велопробігу та громадської акції "Українська вишиванка" долучилися понад 400 учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині хотіли продати школу – втрутилась прокуратура
Сьогодні, 18:09
12 кілометрів подолали учасники велопробігу у вишиванках у Луцьку
Сьогодні, 17:27
Виїзд депутаток місцевих рад за кордон: як реагують на скасування заборони на Волині
Сьогодні, 15:17