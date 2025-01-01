Лікарня на Волині замовила реабілітаційне обладнання за 20 з половиною мільйонів





Договір про придбання медобладнання опублікували у системі публічних закупівель «Рrozorro» 5 вересня, пише



У червні 2025-го комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об’єднання» оголосило, що готове за 21,3 мільйона гривень купити роботизований реабілітаційний комплекс для тренування ходьби, який має біговий тренажер з автоматичним керуванням. Його призначення – відновлювати функції ніг.



Закупівлю медики проводять за гроші Євросоюзу відповідно до проєкту «Спільний розвиток реабілітаційних послуг у муніципальних лікарнях у Білостоці та Володимирі».



На відкриті торги прийшло двоє учасників, обидва з Києва: товариства з обмеженою відповідальністю «Медгарант» та «Крейксмент». Перше запропонувало придбати товар за 20,5 мільйонів гривень, це на 807 тисяч гривень менше, аніж очікувана вартість. А друге, «Крейксмент», скинув ціну лише на 7 тисяч. Відтак угоду замовник підписав із «Медгарантом» 5 вересня цього року.



Варто зауважити, що товариство з обмеженою відповідальністю «Медгарант» майже одночасно, 2 вересня 2025 року, уклало договір про постачання дороговартісного обладнання за понад 50 мільйонів із комунальним підприємством «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади». Також на умовах співфінансування за кошти Євросоюзу.



Згідно з технічними вимогами, комплекс для навчання й тренування ходьби, який купує Володимирське медоб’єднання, повинен мати можливість адаптувати ортези під анатомічні особливості пацієнта, налаштування довжини стегна не менше меж 34-48 сантиметрів, мінімальну швидкість руху не більше 0,1 км за годину. Також ця система повинна мати інтерактивні вправи та візуальний зворотній зв’язок, а ще інструменти для збору, обробки й аналізу результатів тренування. Крім того, повинен бути пандус для заїзду крісла колісного, а ще електроживлення та система звукових сигналів на випадок непередбачених ситуацій.



В ціну замовлення входить вартість доставки, монтажу та запуску обладнання. Гарантійний термін – не менше року. З договору відомо, що ТОВ «Медгарант» постачатиме обладнання з Китаю та купуватиме його за свій кошт, а гроші йому певернуть на підставі рахунку та видаткової накладної.



Строк поставки обладнання по 31 грудня 2025 року.



Компанія «Медгарант» створена майже 23 роки тому в Києві, основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Директором є Артур Жулінський, а власником – Олександр Островський. Згідно з даними системи «Рrozorro», компанія з 2016 року отримала від бюджетних організацій 1364 замовлення на понад 4 мільярди гривень.



Свого часу фірму пов’язували із оточенням народної депутатки 8-го скликання від «Опозиційного блоку» Тетяни Бахтєєвої. У медіа це підприємство неодноразово згадують у зв’язку із завищенням цін. Зокрема, у 2017 у Харкові місцева обласна лікарня нібито суттєво переплатила за рентген-систему. У 2022-му видання «Наші гроші» писало, як Волинський центр онкології придбав у «Медгаранта» за понад 9 мільйонів гривень мамографічну цифрову систему.









