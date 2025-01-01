Волинь у п'ятірці областей з урожайністю соняшника: обмолотили 3 тисячі гектарів

У Волинській області обмолотили три тисячі гектарів соняшника. Це орієнтовно 14% від загального обсягу.

Про це Суспільному розповів начальник відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш.

З його слів, середня урожайність становить 30 центнерів з гектара.

"Це тільки старт. Є надія, що як і по соняшнику, так і по іншій групі культур, врожайність буде не нижче, ніж минулого року. Всі погодні умови цьому сприяють", — зазначив Олександр Книш.
Він додав, що цього року волинські аграрії посіяли 22 тисячі гектарів цієї культури, що на три тисячі гектарів більше, ніж торік. Начальник відділу рослинництва зауважив, що Волинь — у п’ятірці областей із хорошою урожайністю соняшника.

58-річний механізатор в агропідприємстві Богдан Пилипчук розповів, що прокидається о шостій і їде на роботу. З дитинства звик до техніки, з нею і став працювати у дорослому віці.

"Я раніше на комбайні працював, але зараз вік не той, то тільки на тракторі працюю. Трактора недавно отримали. Прекрасний трактор, з ним працювати добре. Потрібно більше працювати на перемогу, допомагати", — сказав Богдан Пилипчук.

Для комбайнера Едуарда Черчика велика техніка — це велика відповідальність.

"На великому комбайні працюю перший сезон. Тут зовсім інша система, складніша. Треба слідкувати за втратами, висотою жатки. Якщо соняшник високий, то треба вище жатку", — розповів Едуард Черчик.

Соняшник — прибуткова культура, зауважив директор одного з волинських агропідприємств Анатолій Никонюк. З його слів, посіяли 1 450 гектарів, більше ніж торік. Щодня намолочують по 600 тонн соняшника, через два-три дні планують закінчити. Щоправда, додав директор агропідприємства, бракує людей.

"Пересаджуємо з механізму на механізм. От зараз механізатори підуть на буряк, інші на сою. Мусимо викручуватися, немає на кого надіятися. На сьогодні зібрали понад три тисячі тонн зібраного соняшника. У перші дні підсушували, а зараз соняшник сухий", — сказав Анатолій Никонюк.

Як повідомив головний агроном Ігор Ліштван, цю культуру у регіоні сіє не так багато господарств, оскільки з нею потрібно працювати з осені. Проте волинські ґрунти сприятливі для вирощування соняшника.

Наступного року, за словами головного агронома сільгосппідприємства, посіви соняшника збільшуватимуть, бо хочуть збирати п’ять тонн насіння цієї культури з гектара.

