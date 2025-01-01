На Волині хотіли продати школу – втрутилась прокуратура





Про арешт комунального майна йдеться в ухвалі Господарського суду Волинської області від 2 вересня 2025 року, пише



Як відомо з судового документу, Берестечківська міська рада наприкінці 2024 року вирішила продати комунальне майно у селі Липа: будівлю школи площею близько 500 квадратів, а також їдальню на понад 100 квадратів, котельню на майже 41 квадрат і хлів площею 8,5 квадратних метра. У березні 2025 затвердили умови продажу об’єктів приватизації й виставили на аукціон у «Prozorro. Sale» зі стартовою ціною майже 1,9 мільйона гривень.



Однак згодом у публічній системі повідомили, що об’єкт не продано. У червні 2025 року рішення про приватизацію школи взялася оскаржувати у суді Луцька окружна прокуратура. Прокурори просили визнати рішення міськради про перелік об’єктів приватизації та про подальший продаж незаконними і скасувати. У підсумку суд наклав на комунальне майно арешт і заборонив міськраді вчиняти будь-які реєстраційні дії.



Згідно з Законом «Про приватизацію державного та комунального майна» заклади освіти, які фінансуються з держбюджету, не підлягають приватизації.



Берестечківська міськрада просила суд відмовити в задоволенні заяви прокуратури. Як прокоментував проблему «Силі правді» міський голова Берестечка Ігор Грудзевич, насправді не йдеться про приватизацію школи, оскільки вона не діє уже понад 20 років.



«У 2014 році школу закрив тоді ще Горохівський районний відділ освіти через відсутність дітей. 21 рік школа не діє. Прокуратура вчепилася за слово «школа». А її нема давно!» – сказав міський голова.



Ігор Грудзевич розповів, що зараз міська рада перероблює документи, щоб згодом виставити на продаж об’єкт як «двоповерхове нежитлове приміщення».

