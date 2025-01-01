Бабине літо, перші заморозки: метеорологиня розповіла якою буде осінь в Україні





Про це в коментарі



«Заморозки у вересні – досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. На високогір’ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг», – каже експертка.



Також, за словами Балабух, типовою рисою осені є затяжні дощі, однак сказати, якими вони будуть цього року, завчасно неможливо.



Метеорологиня повідомила, що протягом осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму. Найтеплішим буде вересень, але й у жовтні та листопаді температура, ймовірно, також перевищуватиме типову для цих місяців температуру.



Бабине літо, коли після сталого похолодання середньодобова температура підвищується до +15, також буде. «Проте коли це відбудеться і скільки може бути таких періодів, – сказати з такою завчасністю неможливо. Адже прогноз величини температури повітря дається лише за 5 діб», – резюмувала експертка з погоди.



Погода у вересні – прогноз на місяць



За даними Укргідрометцентру, середня за місяць температура у вересні очікується +13°...+18°, що близько до норми. Опадів в Україні випаде 37-76 мм, що становить 80-120% від норми.

