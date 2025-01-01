На війні загинув Герой з Волині Олександр Дригуля

На війні загинув Герой з Волині Олександр Дригуля
На війні загинув волинянин Олександр Дригуля, 1982 року народження.

Про це повідомили на сторінці ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти», де працює його дружина Ольга.

Данька воїна Анастасія також поділилася спогадами про тата.

«Для мене він був не просто батьком, а справжнім героєм, прикладом мужності, нескореності й справедливості. Війна забирає найкращих… Чи стане легше від того, що у нас забрали найдорожче? Тим, хто його любив, поважав і підтримував, – ніколи. Ця втрата й цей біль залишаться назавжди. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо», – написала дівчина.

Воїн загинув 10 вересня 2025 року. Дату та час прощання повідомлять згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині зафіксували національний рекорд України — найвищу гойдалку
Сьогодні, 21:15
На війні загинув Герой з Волині Олександр Дригуля
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
Бабине літо, перші заморозки: метеорологиня розповіла якою буде осінь в Україні
Сьогодні, 19:12
Оформлення туристичного страхового полісу в Україні
Сьогодні, 18:30
Медіа
відео
1/8