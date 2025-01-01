На війні загинув Герой з Волині Олександр Дригуля
Сьогодні, 20:38
На війні загинув волинянин Олександр Дригуля, 1982 року народження.
Про це повідомили на сторінці ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти», де працює його дружина Ольга.
Данька воїна Анастасія також поділилася спогадами про тата.
«Для мене він був не просто батьком, а справжнім героєм, прикладом мужності, нескореності й справедливості. Війна забирає найкращих… Чи стане легше від того, що у нас забрали найдорожче? Тим, хто його любив, поважав і підтримував, – ніколи. Ця втрата й цей біль залишаться назавжди. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо», – написала дівчина.
Воїн загинув 10 вересня 2025 року. Дату та час прощання повідомлять згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
