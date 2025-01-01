Волинянка прихистила травмованого лелеку. ВІДЕО

Тамара Гулик прихистила пораненого лелеку. Птаха знайшли знесиленим на будові на вулиці Лесі Українки. Лелека не міг злетіти — мав травмоване крило.







Як птах потрапив у сім'ю



Про пораненого лелеку в місцевих групах у соцмережах повідомила жителька Шацька Уляна Гірич, яка першою його помітила. Жінка каже, що зверталася до Шацького національного природного парку, але там відповіли, що не мають реабілітаційного центру й не можуть допомогти.



"Тоді я написала в соцмережі — і вже того ж вечора приїхала сім’я Гуликів, яка погодилася забрати птаха. Тепер він живий, здоровий і в надійних руках", — розповіла Уляна Гірич.



Зі слів Тамари Гулик, вона не вагалася і одразу вирішила, що має допомогти травмованому птаху.



"Подзвонили мені — “Тамара Миколаївна, лелека”. Я кажу: заберу, навіть не дослухала відповідь — заберу до себе. В мене є вольєр, там тепленько, солома, камін. Він не літає, але ходить, їсть рибку", — пригадує вчителька.



Жінка сама лікує птаха, купує рибу, годує курячими лапками, а іноді — власноруч наловленими карасями. Вчителька каже, що Льолік уже став частиною сім’ї. "Мені добре від того, що я допомагаю комусь — чи лелеці, чи голубу. Я живу тим, що роблю добро", — говорить волинянка.



Що кажуть в нацпарку



У Шацькому національному природному парку в коментарі Суспільному сказали, що офіційного звернення про цей випадок до них не надходило.



"Якщо люди звертаються офіційно, ми завжди реагуємо: виїжджаємо на місце, надаємо допомогу спільно з ветеринарами. У цьому випадку такого звернення не було. Але ми тільки вітаємо, коли люди проявляють небайдужість і допомагають тваринам", — зазначив начальник відділу охорони служби державної охорони природно-заповідного фонду Шацького нацпарку Василь Стрільчук.



Посадовець нацпарку також розповів, що лелеки найчастіше травмуються, коли вчаться літати: падають із гнізд і ламають крила або ноги. Якщо ж травму вчасно виявити, птах має шанс повернутися у дику природу.



Що далі буде з Льоліком



Зараз Льолік має свій вольєр і харчі. Окрім риби, яку отримує від Тамари Гулик, також їсть самостійно впольованих мишей. Зі слів ветеринара, який консультує жінку, у Льоліка травмоване крило – зростається, заживатимуть довше рани від укусів тварин.



"Лікар казав, що крило можна поламати під наркозом і воно зростеться. Але пірʼя для польоту вже не розкладеться, — сказала Тамара Гулик. — Мені добре від того, що я допомогла комусь. І він не буде на дворі, Льоліку тут тепленько".



Зі слів волинянки, Льолік проведе усю зиму у неї. Якщо не зможе злетіти — залишиться жити у неї. Перший врятований жінкою лелека прожив на обійсті 8 років, другий — шість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацьку вчителька на пенсіїприхистила пораненого лелеку. Птаха знайшли знесиленим на будові на вулиці Лесі Українки. Лелека не міг злетіти — мав травмоване крило. Суспільному жінка розповіла: це вже третій лелека, якого вона виходжує. Птах, якого назвали Льоліком, живе у вчительки майже тиждень.Про пораненого лелеку в місцевих групах у соцмережах повідомила жителька Шацька, яка першою його помітила. Жінка каже, що зверталася до Шацького національного природного парку, але там відповіли, що не мають реабілітаційного центру й не можуть допомогти."Тоді я написала в соцмережі — і вже того ж вечора приїхала сім’я Гуликів, яка погодилася забрати птаха. Тепер він живий, здоровий і в надійних руках", — розповіла Уляна Гірич.Зі слів Тамари Гулик, вона не вагалася і одразу вирішила, що має допомогти травмованому птаху."Подзвонили мені — “Тамара Миколаївна, лелека”. Я кажу: заберу, навіть не дослухала відповідь — заберу до себе. В мене є вольєр, там тепленько, солома, камін. Він не літає, але ходить, їсть рибку", — пригадує вчителька.Жінка сама лікує птаха, купує рибу, годує курячими лапками, а іноді — власноруч наловленими карасями. Вчителька каже, що Льолік уже став частиною сім’ї. "Мені добре від того, що я допомагаю комусь — чи лелеці, чи голубу. Я живу тим, що роблю добро", — говорить волинянка.У Шацькому національному природному парку в коментарі Суспільному сказали, що офіційного звернення про цей випадок до них не надходило."Якщо люди звертаються офіційно, ми завжди реагуємо: виїжджаємо на місце, надаємо допомогу спільно з ветеринарами. У цьому випадку такого звернення не було. Але ми тільки вітаємо, коли люди проявляють небайдужість і допомагають тваринам", — зазначив начальник відділу охорони служби державної охорони природно-заповідного фонду Шацького нацпаркуПосадовець нацпарку також розповів, що лелеки найчастіше травмуються, коли вчаться літати: падають із гнізд і ламають крила або ноги. Якщо ж травму вчасно виявити, птах має шанс повернутися у дику природу.Зараз Льолік має свій вольєр і харчі. Окрім риби, яку отримує від Тамари Гулик, також їсть самостійно впольованих мишей. Зі слів ветеринара, який консультує жінку, у Льоліка травмоване крило – зростається, заживатимуть довше рани від укусів тварин."Лікар казав, що крило можна поламати під наркозом і воно зростеться. Але пірʼя для польоту вже не розкладеться, — сказала Тамара Гулик. — Мені добре від того, що я допомогла комусь. І він не буде на дворі, Льоліку тут тепленько".Зі слів волинянки, Льолік проведе усю зиму у неї. Якщо не зможе злетіти — залишиться жити у неї. Перший врятований жінкою лелека прожив на обійсті 8 років, другий — шість.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію