Волинянка прихистила травмованого лелеку. ВІДЕО

Волинянка прихистила травмованого лелеку. ВІДЕО
У Шацьку вчителька на пенсії Тамара Гулик прихистила пораненого лелеку. Птаха знайшли знесиленим на будові на вулиці Лесі Українки. Лелека не міг злетіти — мав травмоване крило.

Суспільному жінка розповіла: це вже третій лелека, якого вона виходжує. Птах, якого назвали Льоліком, живе у вчительки майже тиждень.

Як птах потрапив у сім'ю

Про пораненого лелеку в місцевих групах у соцмережах повідомила жителька Шацька Уляна Гірич, яка першою його помітила. Жінка каже, що зверталася до Шацького національного природного парку, але там відповіли, що не мають реабілітаційного центру й не можуть допомогти.

"Тоді я написала в соцмережі — і вже того ж вечора приїхала сім’я Гуликів, яка погодилася забрати птаха. Тепер він живий, здоровий і в надійних руках", — розповіла Уляна Гірич.

Зі слів Тамари Гулик, вона не вагалася і одразу вирішила, що має допомогти травмованому птаху.

"Подзвонили мені — “Тамара Миколаївна, лелека”. Я кажу: заберу, навіть не дослухала відповідь — заберу до себе. В мене є вольєр, там тепленько, солома, камін. Він не літає, але ходить, їсть рибку", — пригадує вчителька.

Жінка сама лікує птаха, купує рибу, годує курячими лапками, а іноді — власноруч наловленими карасями. Вчителька каже, що Льолік уже став частиною сім’ї. "Мені добре від того, що я допомагаю комусь — чи лелеці, чи голубу. Я живу тим, що роблю добро", — говорить волинянка.

Що кажуть в нацпарку

У Шацькому національному природному парку в коментарі Суспільному сказали, що офіційного звернення про цей випадок до них не надходило.
Волинянка прихистила травмованого лелеку. ВІДЕО

"Якщо люди звертаються офіційно, ми завжди реагуємо: виїжджаємо на місце, надаємо допомогу спільно з ветеринарами. У цьому випадку такого звернення не було. Але ми тільки вітаємо, коли люди проявляють небайдужість і допомагають тваринам", — зазначив начальник відділу охорони служби державної охорони природно-заповідного фонду Шацького нацпарку Василь Стрільчук.

Посадовець нацпарку також розповів, що лелеки найчастіше травмуються, коли вчаться літати: падають із гнізд і ламають крила або ноги. Якщо ж травму вчасно виявити, птах має шанс повернутися у дику природу.
Волинянка прихистила травмованого лелеку. ВІДЕО

Що далі буде з Льоліком

Зараз Льолік має свій вольєр і харчі. Окрім риби, яку отримує від Тамари Гулик, також їсть самостійно впольованих мишей. Зі слів ветеринара, який консультує жінку, у Льоліка травмоване крило – зростається, заживатимуть довше рани від укусів тварин.

"Лікар казав, що крило можна поламати під наркозом і воно зростеться. Але пірʼя для польоту вже не розкладеться, — сказала Тамара Гулик. — Мені добре від того, що я допомогла комусь. І він не буде на дворі, Льоліку тут тепленько".

Зі слів волинянки, Льолік проведе усю зиму у неї. Якщо не зможе злетіти — залишиться жити у неї. Перший врятований жінкою лелека прожив на обійсті 8 років, другий — шість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, лелека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка прихистила травмованого лелеку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
На Волині через плиту загорілася господарська будівля
Сьогодні, 09:48
Росія атакувала Кіровоградщину: у кількох населених пунктах зникло світло, приміські поїзди змінили маршрут
Сьогодні, 09:15
Винуватця аварії в Луцьку запроторили за ґрати на 2 роки
Сьогодні, 09:00
Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8