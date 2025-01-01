На Волині через плиту загорілася господарська будівля

Волинські вогнеборці ліквідували загорання 2-х господарських споруд.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

13 жовтня рятувальники Волині двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у приватних господарствах.

О 17:37 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння господарської будівлі на вулиці Шевченка в с. Борове Ковельського району.

Вогонь спалахнув у споруді з бетонних блоків. Полум’я знищило частково металеву покрівлю, перекриття, майно.

До гасіння залучали рятувальників 24-ї ДПРП селища Головне та команду місцевоі пожежноі охорони села Гуща. Працювала ланка ГДЗС у задимленому середовищі.

Пожежу локалізували о 18:38, а ліквідували о 19:02.

Ймовірна причина загоряння — недолік конструкції нагрівальної плити.

О 19:54 рятувальники знову отримали виклик — цього разу до села Волиця Горохівської громади Луцького району. Горіла господарська будівля.

На місці працювали підрозділи 9-ї ДПРЧ м.Горохів та команда місцевої пожежноі охорони села Підбереззя.
Полум’я локалізували о 20:30, а ліквідували о 21:02.

Ймовірна причина займання — недолік конструкцій пічного опалення.
