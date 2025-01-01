На Волині через плиту загорілася господарська будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



13 жовтня рятувальники Волині двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у приватних господарствах.



О 17:37 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння господарської будівлі на вулиці Шевченка в с. Борове Ковельського району.



Вогонь спалахнув у споруді з бетонних блоків. Полум’я знищило частково металеву покрівлю, перекриття, майно.



До гасіння залучали рятувальників 24-ї ДПРП селища Головне та команду місцевоі пожежноі охорони села Гуща. Працювала ланка ГДЗС у задимленому середовищі.



Пожежу локалізували о 18:38, а ліквідували о 19:02.



Ймовірна причина загоряння — недолік конструкції нагрівальної плити.



О 19:54 рятувальники знову отримали виклик — цього разу до села Волиця Горохівської громади Луцького району. Горіла господарська будівля.



На місці працювали підрозділи 9-ї ДПРЧ м.Горохів та команда місцевої пожежноі охорони села Підбереззя.



Полум’я локалізували о 20:30, а ліквідували о 21:02.



Ймовірна причина займання — недолік конструкцій пічного опалення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські вогнеборці ліквідували загорання 2-х господарських споруд.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.13 жовтня рятувальники Волині двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у приватних господарствах.О 17:37 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння господарської будівлі на вулиці Шевченка в с. Борове Ковельського району.Вогонь спалахнув у споруді з бетонних блоків. Полум’я знищило частково металеву покрівлю, перекриття, майно.До гасіння залучали рятувальників 24-ї ДПРП селища Головне та команду місцевоі пожежноі охорони села Гуща. Працювала ланка ГДЗС у задимленому середовищі.Пожежу локалізували о 18:38, а ліквідували о 19:02.Ймовірна причина загоряння — недолік конструкції нагрівальної плити.О 19:54 рятувальники знову отримали виклик — цього разу до села Волиця Горохівської громади Луцького району. Горіла господарська будівля.На місці працювали підрозділи 9-ї ДПРЧ м.Горохів та команда місцевої пожежноі охорони села Підбереззя.Полум’я локалізували о 20:30, а ліквідували о 21:02.Ймовірна причина займання — недолік конструкцій пічного опалення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію