На Волині через плиту загорілася господарська будівля
Сьогодні, 09:48
Волинські вогнеборці ліквідували загорання 2-х господарських споруд.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
13 жовтня рятувальники Волині двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у приватних господарствах.
О 17:37 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння господарської будівлі на вулиці Шевченка в с. Борове Ковельського району.
Вогонь спалахнув у споруді з бетонних блоків. Полум’я знищило частково металеву покрівлю, перекриття, майно.
До гасіння залучали рятувальників 24-ї ДПРП селища Головне та команду місцевоі пожежноі охорони села Гуща. Працювала ланка ГДЗС у задимленому середовищі.
Пожежу локалізували о 18:38, а ліквідували о 19:02.
Ймовірна причина загоряння — недолік конструкції нагрівальної плити.
О 19:54 рятувальники знову отримали виклик — цього разу до села Волиця Горохівської громади Луцького району. Горіла господарська будівля.
На місці працювали підрозділи 9-ї ДПРЧ м.Горохів та команда місцевої пожежноі охорони села Підбереззя.
Полум’я локалізували о 20:30, а ліквідували о 21:02.
Ймовірна причина займання — недолік конструкцій пічного опалення.
