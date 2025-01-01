Росія атакувала Кіровоградщину: у кількох населених пунктах зникло світло, приміські поїзди змінили маршрут





Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише



За його даними, ворог атакував територію Долинської та Новопразької громад. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали кілька будівель. Без світла тимчасово залишилися п’ять населених пунктів. Минулося без постраждалих.



Як повідомила «Укрзалізниця», унаслідок обстрілу приміські поїзди курсуватимуть за зміненим маршрутом без заїзду до станції Тимкове.



Це стосується поїздів:



Помічна — Долинська (замість Помічна — Знамʼянка);

Долинська — Помічна;

Висунь — П’ятихатки (замість Тимкове — Пʼятихатки);

Кривий Ріг — Висунь (замість Кривий Ріг — Тимкове);

Висунь — Кривий Ріг (замість Тимкове — Кривий Ріг).



Також упродовж 14 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградщини:



Долинська — Тимкове;

Тимкове — Долинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 14 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській області.Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише Громадське За його даними, ворог атакував територію Долинської та Новопразької громад. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали кілька будівель. Без світла тимчасово залишилися п’ять населених пунктів. Минулося без постраждалих.Як повідомила «Укрзалізниця», унаслідок обстрілу приміські поїзди курсуватимуть за зміненим маршрутом без заїзду до станції Тимкове.Це стосується поїздів:Помічна — Долинська (замість Помічна — Знамʼянка);Долинська — Помічна;Висунь — П’ятихатки (замість Тимкове — Пʼятихатки);Кривий Ріг — Висунь (замість Кривий Ріг — Тимкове);Висунь — Кривий Ріг (замість Тимкове — Кривий Ріг).Також упродовж 14 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградщини:Долинська — Тимкове;Тимкове — Долинська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію