Винуватця аварії в Луцьку запроторили за ґрати на 2 роки

Суд призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі винуватцю ДТП із постраждалими у Луцьку.Про це повідомила у фейсбуці Волинська обласна прокуратура.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя міста Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).Увечері 2 липня 2025 року нетверезий чоловік (вміст алкоголю у крові становив 3,4 проміле), перебуваючи за кермом автомобіля «Audi A6», на перехресті вулиць Ковельська та Набережна у Луцьку допустив зіткнення з попутним автомобілем «Volkswagen Golf».В результаті ДТП пасажири попутної автівки отримали травми.Суд призначив водію покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на чотири роки.