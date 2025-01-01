Винуватця аварії в Луцьку запроторили за ґрати на 2 роки
Сьогодні, 09:00
Суд призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі винуватцю ДТП із постраждалими у Луцьку.
Про це повідомила у фейсбуці Волинська обласна прокуратура.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя міста Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).
Увечері 2 липня 2025 року нетверезий чоловік (вміст алкоголю у крові становив 3,4 проміле), перебуваючи за кермом автомобіля «Audi A6», на перехресті вулиць Ковельська та Набережна у Луцьку допустив зіткнення з попутним автомобілем «Volkswagen Golf».
В результаті ДТП пасажири попутної автівки отримали травми.
Суд призначив водію покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на чотири роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила у фейсбуці Волинська обласна прокуратура.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя міста Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).
Увечері 2 липня 2025 року нетверезий чоловік (вміст алкоголю у крові становив 3,4 проміле), перебуваючи за кермом автомобіля «Audi A6», на перехресті вулиць Ковельська та Набережна у Луцьку допустив зіткнення з попутним автомобілем «Volkswagen Golf».
В результаті ДТП пасажири попутної автівки отримали травми.
Суд призначив водію покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на чотири роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині через плиту загорілася господарська будівля
Сьогодні, 09:48
Росія атакувала Кіровоградщину: у кількох населених пунктах зникло світло, приміські поїзди змінили маршрут
Сьогодні, 09:15
Винуватця аварії в Луцьку запроторили за ґрати на 2 роки
Сьогодні, 09:00
Скільки у лісництвах на Волині коштують дрова. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 05:28