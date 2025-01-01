Скільки у лісництвах на Волині коштують дрова. ВІДЕО, ФОТО





Про це Сергій Мишковець.



"Зима є зима. Хочеться в теплі сидіти"

65-річна Ніна прийшла до місцевого лісництва, аби подати заявку на купівлю дров.



"Так як в нас тут немає газу, ми постійно користуємося дровами. Ціни, звичайно, особливо для пенсіонера, то дорого. Що ж там говорити? Дорогі дрова. Але зима є зима. Хочеться в теплі сидіти", — говорить Ніна Халик.



Щороку на опалювальний сезон пенсіонерка купує орієнтовно 15 кубів деревини. Зізнається: заощаджує кошти впродовж року, аби взимку бути у теплі.



"Рахуй, за куб тисячу гривень треба, щоб було. З такими пенсіями, як дають у нашій країні, то тра ущемляти себе не в одному місці", — каже волинянка.





Купити дрова в лісництві можна від початку літа. Але попит, зазвичай, зростає з настанням холодів.



"Якщо взяти літом, то за день міг ніхто не прийти за дровами, міг за тиждень не прийти. Бо весняно-польові роботи. А зараз кожен день хтось за дровами звертається. Хто заходить, хто телефоном дзвонить",— каже помічник лісничого Юрій Романік.



Купити дрова можна, прийшовши у найближче лісництво, або замовити телефоном. Для оформлення заяви потрібен ідентифікаційний код.



"Зараз в нас трохи помінялося. До реформи в нас з оплатою було простіше. Це була бухгалтерія, каса. Зараз вся оплата йде через банківські послуги", — говорить помічник лісничого.



Заготовляють деревину для населення впродовж року на спеціальних ділянках під час санітарних рубок.



"Переважно попитом користуються дрова соснові, вільхові та березові. Вони дешевші, ніж дубові, і населенню для пічного опалення вони цілком приємливі. Вони тримають тепло", — каже майстер Олександр Мороз.



За день заготовляють майже 10 кубів деревини, яку потім, зі слів майстра Олександра Мороза, вантажать та продають мешканцям прилеглих сіл як дрова.



"Зараз погружаємо деревину населенню — береза, вільха порода. Займає це небагато часу, хвилин 30-35. А потім їдемо за адресою", — розповідає водій Володимир Борисюк.



Уся розпиляна деревина має спеціальні бирки. Після завантаження авто майстер фотографує дрова. Зі слів майстра, таким чином обліковується деревина.



Зустрічає машину з дровами на власному подвір’ї 66-річний господар Володимир.



"Під хату привезли. Заплатив гроші – і будь здоров, — говорить чоловік. — Дрова вдома. Що краще може бути?".



Каже: привезені дрова тепер тижнів два буде рубати, аби висохли. Сподівається, що 15 кубів вистачить для опалення будинку.



"В залежності, яка ще зима. Цього року зимою йшло дров менше, як весною. Бо весна була ще холодніша, як зима, — пригадує волинянин. — Думаю, що будемо з теплом. Аби тако мирно було і здоров’я було".



Ціна на дрова, які продають у Городоцькому лісництві, коливається від 810 до 1320 гривень за метр кубічний. Вартість залежить від категорії та породи деревини, каже лісничий Сергій Мишковець.



"Як була минулого року, так і в цьому році – ціна та сама. Дуб — 1320 гривень, граб – 1140 гривень, береза — 990 гривень. Вільха і сосна — в одну ціну: 930 гривень. Осика, ялина — 810 гривень за куб", — каже лісничий.



За словами лісничого, від початку року у Городоцькому лісництві реалізували понад 900 кубів паливних дров різних порід. Це майже стільки ж, як і торік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Прилісненській громаді на Волині, де немає газу, триває підготовка до опалювального сезону. Місцеві мешканці запасаються дровами для обігріву помешкань. Ціна на дрова для населення у 2025 році не зросла й залишилася на рівні минулого року.Про це Суспільному розповів лісничий Городоцького лісництва65-річнаприйшла до місцевого лісництва, аби подати заявку на купівлю дров."Так як в нас тут немає газу, ми постійно користуємося дровами. Ціни, звичайно, особливо для пенсіонера, то дорого. Що ж там говорити? Дорогі дрова. Але зима є зима. Хочеться в теплі сидіти", — говоритьЩороку на опалювальний сезон пенсіонерка купує орієнтовно 15 кубів деревини. Зізнається: заощаджує кошти впродовж року, аби взимку бути у теплі."Рахуй, за куб тисячу гривень треба, щоб було. З такими пенсіями, як дають у нашій країні, то тра ущемляти себе не в одному місці", — каже волинянка.Купити дрова в лісництві можна від початку літа. Але попит, зазвичай, зростає з настанням холодів."Якщо взяти літом, то за день міг ніхто не прийти за дровами, міг за тиждень не прийти. Бо весняно-польові роботи. А зараз кожен день хтось за дровами звертається. Хто заходить, хто телефоном дзвонить",— каже помічник лісничогоКупити дрова можна, прийшовши у найближче лісництво, або замовити телефоном. Для оформлення заяви потрібен ідентифікаційний код."Зараз в нас трохи помінялося. До реформи в нас з оплатою було простіше. Це була бухгалтерія, каса. Зараз вся оплата йде через банківські послуги", — говорить помічник лісничого.Заготовляють деревину для населення впродовж року на спеціальних ділянках під час санітарних рубок."Переважно попитом користуються дрова соснові, вільхові та березові. Вони дешевші, ніж дубові, і населенню для пічного опалення вони цілком приємливі. Вони тримають тепло", — каже майстерЗа день заготовляють майже 10 кубів деревини, яку потім, зі слів майстра Олександра Мороза, вантажать та продають мешканцям прилеглих сіл як дрова."Зараз погружаємо деревину населенню — береза, вільха порода. Займає це небагато часу, хвилин 30-35. А потім їдемо за адресою", — розповідає водійУся розпиляна деревина має спеціальні бирки. Після завантаження авто майстер фотографує дрова. Зі слів майстра, таким чином обліковується деревина.Зустрічає машину з дровами на власному подвір’ї 66-річний господар"Під хату привезли. Заплатив гроші – і будь здоров, — говорить чоловік. — Дрова вдома. Що краще може бути?".Каже: привезені дрова тепер тижнів два буде рубати, аби висохли. Сподівається, що 15 кубів вистачить для опалення будинку."В залежності, яка ще зима. Цього року зимою йшло дров менше, як весною. Бо весна була ще холодніша, як зима, — пригадує волинянин. — Думаю, що будемо з теплом. Аби тако мирно було і здоров’я було".Ціна на дрова, які продають у Городоцькому лісництві, коливається від 810 до 1320 гривень за метр кубічний. Вартість залежить від категорії та породи деревини, каже лісничий Сергій Мишковець."Як була минулого року, так і в цьому році – ціна та сама. Дуб — 1320 гривень, граб – 1140 гривень, береза — 990 гривень. Вільха і сосна — в одну ціну: 930 гривень. Осика, ялина — 810 гривень за куб", — каже лісничий.За словами лісничого, від початку року у Городоцькому лісництві реалізували понад 900 кубів паливних дров різних порід. Це майже стільки ж, як і торік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію