Волинський рятувальник подолав 42 кілометри у спорядженні. ФОТО

Волинський рятувальник подолав 42 кілометри під час Марафону Незламності у бойовому спорядженні.Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.11-12 жовтня Київ зібрав сотні учасників з усіх куточків країни — людей, які доводять, що незламність — це не гасло, а щоденний вибір і спосіб життя."Серед тих, хто вийшов на дистанцію, був і волинський рятувальник Сергій Борков, командир відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. Сергій подолав забіг у пожежному бойовому одязі та з апаратом на стисненому повітрі (≈20 кг), демонструючи не лише фізичну підготовку, а й справжню силу духу — ту, з якою рятувальники щодня стоять на варті життя людей", - йдеться у дописі на сторінці рятувальників.Цей забіг Сергій присвятив пам’яті всіх загиблих рятувальників, які віддали свої життя, рятуючи інших.