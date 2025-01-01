Волинський рятувальник подолав 42 кілометри у спорядженні. ФОТО

Волинський рятувальник подолав 42 кілометри у спорядженні. ФОТО
Волинський рятувальник подолав 42 кілометри під час Марафону Незламності у бойовому спорядженні.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.

11-12 жовтня Київ зібрав сотні учасників з усіх куточків країни — людей, які доводять, що незламність — це не гасло, а щоденний вибір і спосіб життя.

"Серед тих, хто вийшов на дистанцію, був і волинський рятувальник Сергій Борков, командир відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. Сергій подолав забіг у пожежному бойовому одязі та з апаратом на стисненому повітрі (≈20 кг), демонструючи не лише фізичну підготовку, а й справжню силу духу — ту, з якою рятувальники щодня стоять на варті життя людей", - йдеться у дописі на сторінці рятувальників.

Цей забіг Сергій присвятив пам’яті всіх загиблих рятувальників, які віддали свої життя, рятуючи інших.

Теги: Волинь, марафон, рятувальник, Ківерці
