Три варіанти: звідки Україна зможе брати гроші на далекобійні ракети Tomahawk





Як передає Володимир Зеленський заявив на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.



На запитання журналістів про джерела фінансування закупівлі Tomahawk, Зеленський розповів, що наразі є три варіанти.



"Один із варіантів - це натівська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у США зброю різного характеру і потім передають нам те, що ми потребуємо", - зазначив президент.



Друге джерело фінансування, за словами Зеленського, це закупівля озброєння напряму через Mega deal.



"Друге - це історія просто напряму через Mega deal. Це велика історія, до неї ще треба дійти", - заявив український лідер.



Окрім того, президент України припустив, що гроші на закупівлю Tomahawk можна буде взяти з заморожених російських активів.



"Гарний варіант точно", - підкреслив він, але додав, що це питання "ще треба вирішити".



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено.



Український лідер Володимир Зеленський зі свого боку висловив сподівання, що отримання Україною цих ракет може змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів.



Зазначимо, що в РФ відреагували на цю новину істерично, заявляючи про "сильний удар" для так званих "російсько-американських відносин".



Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що передача Україні Tomahawk може призвести до "серйозного витка ескалації", оскільки вони "можуть бути в ядерному виконанні".



Російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що Росія планує посилювати свої системи протиповітряної оборони на тлі повідомлень США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі є три варіанти фінансування постачання далекобійних ракет Tomahawk в Україну. Серед них і заморожені активи РФ.Як передає РБК-Україна , про це президент Українизаявив на пресконференції з главою дипломатії ЄСНа запитання журналістів про джерела фінансування закупівлі Tomahawk, Зеленський розповів, що наразі є три варіанти."Один із варіантів - це натівська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у США зброю різного характеру і потім передають нам те, що ми потребуємо", - зазначив президент.Друге джерело фінансування, за словами Зеленського, це закупівля озброєння напряму через Mega deal."Друге - це історія просто напряму через Mega deal. Це велика історія, до неї ще треба дійти", - заявив український лідер.Окрім того, президент України припустив, що гроші на закупівлю Tomahawk можна буде взяти з заморожених російських активів."Гарний варіант точно", - підкреслив він, але додав, що це питання "ще треба вирішити".Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено.Український лідер Володимир Зеленський зі свого боку висловив сподівання, що отримання Україною цих ракет може змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів.Зазначимо, що в РФ відреагували на цю новину істерично, заявляючи про "сильний удар" для так званих "російсько-американських відносин".Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що передача Україні Tomahawk може призвести до "серйозного витка ескалації", оскільки вони "можуть бути в ядерному виконанні".Російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що Росія планує посилювати свої системи протиповітряної оборони на тлі повідомлень США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію