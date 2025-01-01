Волинянин отримав «Золотий Хрест» від Сирського

Лучанин, відомий за позивним «Цербер», удостоєний почесного нагрудного знака Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест».Про це повідомляють у Волинському ТЦК та СП.Сержант родом із села Пустомити Луцького району. До початку повномасштабного вторгнення він грав у ФК «Волинь», згодом працював у Польщі. Та з перших днів війни повернувся в Україну, щоб стати до лав захисників. Попри відмови через вік — на той момент йому було лише 23 роки — Аркадій наполегливо домігся мобілізації.«Цербер» проявив себе як відповідальний і рішучий військовий, неодноразово демонстрував лідерство й відвагу у запеклих боях. У вересні 2023 року, виконуючи завдання на Харківщині, він зазнав важкого поранення в оточенні ворога. Після тривалого лікування повернувся до служби й нині виконує обов’язки бойового інструктора у 68 окремій єгерській бригаді.«Мені всього 27 — живи й радій! А після перемоги хочу мати багато дітей і стати бароном», — з усмішкою каже Аркадій.За мужність і ефективне виконання бойових завдань він отримав «Золотий Хрест» особисто від Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського — безпосередньо у розташуванні 68 ОЄБр на Покровському напрямку.Приєднатися до єгерської бригади можна за телефонами:099-387-87-18 або 093-055-25-98.