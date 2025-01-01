За допомогою ДНК-експертизи підтвердили загибель на війні воїна з Волині Олександра Пархомука

Знову трагічна звістка сколихнула Волинь та Шацьку громаду. На війні з російськими загарбниками загинув вірний син України - військовослужбовець Олександр Пархомук.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"Пархомук Олександр Віталійович із села Плоске, 1.04.1998 р.н. був призваний до війська по мобілізації 19 червня 2022 року, у званні солдата боронив Україну в найгарячіших точках фронту. З 21 жовтня 2023 року його вважали зниклим безвісти. Як зʼясувалося згодом, саме цього дня він прийняв свій останній бій на Донеччині", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.
В рідному селі у воїна залишилися двоє дітей, батько.

Про день прибуття місії «на щиті» повідомлять додатково.

Колектив Інформаційног оагентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

