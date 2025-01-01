Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 14 жовтня

Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 14 жовтня
14 жовтня в обласному центрі Волині хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний та північно-західний, 1,8-4,5 м/с.

Температура вночі 6-5° тепла, вдень 8-9° тепла.

Народний прогноз погоди: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру: якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодною; з півдня – теплою; із заходу – до сніжної зими; а якщо вітер мінливий, то й зима буде перемінлива.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За допомогою ДНК-експертизи підтвердили загибель на війні воїна з Волині Олександра Пархомука
Сьогодні, 21:57
Шлюб за 25 тисяч «зелених»: на Волині затримали сім'ю, яка переправляла чоловіків за кордон
Сьогодні, 21:16
Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 14 жовтня
Сьогодні, 20:35
У нацпарку на Волині досліджують червонокнижні рослини
Сьогодні, 19:07
Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Жука, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 18:28
Медіа
відео
1/8