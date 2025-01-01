Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 14 жовтня
Сьогодні, 20:35
14 жовтня в обласному центрі Волині хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний та північно-західний, 1,8-4,5 м/с.
Температура вночі 6-5° тепла, вдень 8-9° тепла.
Народний прогноз погоди: Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу приділяли вітру: якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодною; з півдня – теплою; із заходу – до сніжної зими; а якщо вітер мінливий, то й зима буде перемінлива.
