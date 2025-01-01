Шлюб за 25 тисяч «зелених»: на Волині затримали сім'ю, яка переправляла чоловіків за кордон

На Волині затримали сім’ю з Полтавщини, що переправляла чоловіків за кордон, укладаючи фіктивні шлюби.Про це повідомили у Західному регіональному управління Держприкордонслужби.Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» викрили діяльність групи осіб, яка займалася незаконним переправленням чоловіків за кордон.Протиправну схему організував 63-річний уродженець Полтавської області разом із двома доньками, старша з яких має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме з нею «клієнти» укладали фіктивні шлюби, аби надалі виїхати за кордон через пункти пропуску на українсько-польській ділянці. Така послуга коштувала 25 тисяч доларів.Днями, після шлюбної церемонії, під час передачі частини грошових коштів у розмірі 23 300 доларів міжвідомчою групою правоохоронців у місті Луцьку затримано організатора та співучасницю.Наразі затриманим особам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч .3 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками Волинського управління міграційної поліції, слідчими ГУ НП України в області за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.