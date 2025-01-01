У нацпарку на Волині досліджують червонокнижні рослини

У Національному природному парку “Прип’ять-Стохід” спостерігається відцвітання червонокнижних рослин зозулині черевички та коручки чемерниковидної.

Про це Суспільному у телефонному коментарі 13 жовтня розповів старший науковий співробітник Юрій Корх.

Моніторинг проводить науковий відділ парку. Під час осіннього спостереження, працівники зафіксували, що у зозулиних черевичках та коручки чемерниковидної є сформовані дозрілі насіннєві коробочки.

"У них вже йде перецвіт. Зозулині черевички йдуть складами, тобто вони мають можливість розмноження насінням. Вони в задовільному стані. Популяція червонокнижних рослин буде збільшуватися", — сказав Юрій Корх.

Також спостерігається завершення цвітіння тирлича звичайного. Водночас окремі види звичайної флори, такі як кульбаба, льонок, нечуйвітер, перестріч та дзвоники продовжують перебувати в активній фазі цвітіння.

"Це залежить від кліматичних умов. Потеплішало, почалися дощі й деякі з рослин почали вегетацію повторно", — додав науковий співробітник.

З його слів, рослини мають більше часу на ріст і розвиток протягом року за умови теплої осені.

Довідково: Зозулині черевички — багаторічна кореневищна трав'яна рослина до 35 см заввишки. Цвіте у травні-червні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно (кореневищами). Причини зникнення рослини — зміна місць існування: вирубування лісів, меліорація; можливо, зниження популяцій комах-запилювачів та грибів-симбіонтів.
Коручка чемерникоподібна — багаторічна трав'яна рослина 30-100 см заввишки. Цвіте у червні-вересні. Плодоносить у липні-жовтні. Розмножується насінням і кореневищем. Причини зменшення рослини — суцільні вирубки, надмірна рекреація.
Теги: нацпарк, Волинь, червонокнижні рослини
Сьогодні, 19:07
