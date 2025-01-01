У нацпарку на Волині досліджують червонокнижні рослини





Про це Юрій Корх.



Моніторинг проводить науковий відділ парку. Під час осіннього спостереження, працівники зафіксували, що у зозулиних черевичках та коручки чемерниковидної є сформовані дозрілі насіннєві коробочки.



"У них вже йде перецвіт. Зозулині черевички йдуть складами, тобто вони мають можливість розмноження насінням. Вони в задовільному стані. Популяція червонокнижних рослин буде збільшуватися", — сказав Юрій Корх.



Також спостерігається завершення цвітіння тирлича звичайного. Водночас окремі види звичайної флори, такі як кульбаба, льонок, нечуйвітер, перестріч та дзвоники продовжують перебувати в активній фазі цвітіння.



"Це залежить від кліматичних умов. Потеплішало, почалися дощі й деякі з рослин почали вегетацію повторно", — додав науковий співробітник.



З його слів, рослини мають більше часу на ріст і розвиток протягом року за умови теплої осені.



Довідково: Зозулині черевички — багаторічна кореневищна трав'яна рослина до 35 см заввишки. Цвіте у травні-червні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно (кореневищами). Причини зникнення рослини — зміна місць існування: вирубування лісів, меліорація; можливо, зниження популяцій комах-запилювачів та грибів-симбіонтів.



Коручка чемерникоподібна — багаторічна трав'яна рослина 30-100 см заввишки. Цвіте у червні-вересні. Плодоносить у липні-жовтні. Розмножується насінням і кореневищем. Причини зменшення рослини — суцільні вирубки, надмірна рекреація.



