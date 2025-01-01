У Боратині на фестивалі зібрали понад півмільйона гривень на автівку для військових громади





Про це



12 жовтня на території спортивного комплексу села Боратин відбувся масштабний благодійний фестиваль «РідFest», який об’єднав жителів громади заради спільної мети — допомоги українським захисникам.



Традиційно відкрив захід сільський голова Сергій Яручик. У своєму зверненні він наголосив, що навіть у непростий час війни важливо залишатися єдиними, підтримувати одне одного та допомагати тим, хто сьогодні на передовій.



«Боратинська громада завжди ставить підтримку Збройних Сил України серед пріоритетів. За минулий рік ми допомогли понад 70 військовим частинам, а в цьому - уже майже півсотні частин отримали фінансову підтримку від громади. І це не межа - ми продовжуємо тримати стрій! Сьогоднішній фестиваль - це ще один крок до спільної мети, до перемоги. Бажаю всім нам якнайшвидше дочекатися мирного дня», — зазначив очільник громади.



Після виконання Державного гімну України присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання.



Посмертно було нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня захисників Боратинської громади: Андрія Ольшевського, Євгенія Пришву та Романа Войдюка.



Учні Боратинського ліцею організували ярмарок із домашніми стравами, солодощами, а також провели майстер-класи з розпису, рукоділля та валяння шерсті. Загальна сума ярмаркування склала 190 304 гривні.



До святкування активно долучилися Рованцівський ліцей, який створив оригінальну фотозону, та дошкільний заклад «Сонечко» села Боратин, що також потішив гостей атмосферною тематичною локацією для незабутніх світлин.



У рамках фестивалю відбулася презентація проєкту-виставки «Музей у русі», а також гастроспадщини від господинь громади, які частували гостей місцевими, традиційними стравами, приготованими за старовинними рецептами.



Не меншою цікавинкою стала благодійна лотерея з безліччю подарунків — кавомашиною, пилососом, праскою, грилем, блендером, сертифікатами на покупки в магазинах тощо.



А головними призами стали дві подорожі до Європи:



- у «Італійський вікенд» (Венеція – Верона) поїде жителька села Ратнів,



- у «Різдвяний тур» (Дрезден – Прага – Відень – Будапешт) жителька села Боратин.



Загалом під час фестивалю вдалося зібрати 582 298 гривень, які будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових Боратинської громади.





