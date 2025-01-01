Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Жука, який вважався зниклим безвісти

Олександр Васильович Жук, 1982 року народження.



Про це



На захист країни він став у вересні минулого року, коли був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у складі 82-ї десантно-штурмової бригади, мав звання солдата.



"З 17 листопада 2024 року Олександр вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання на Курщині. Майже рік рідні й побратими чекали звістки про нього. На жаль, результати ДНК-експертизи підтвердили загибель нашого земляка.



Висловлюємо щирі співчуття мамі Олені Адамівні, сестрі Оксані, доньці Ірині та всій родині.



Разом із вами схиляємо голови у скорботі й подяці за його мужність і жертовність", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

