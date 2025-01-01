У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки

У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки
У Луцьку сталася ДТП за участю трьох авто.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП за участю трьох авто, що сталася на проспекті Молоді.

Зʼясувалося, що водій авто Volkswagen при виїзді з прилеглої території не надав переваги в русі автомобілю BMW, який рухався по головній дорозі, а BMW у свою чергу від удару здійснив наїзд на припаркований автомобіль Renault", - йдеться в повідомленні.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, однак транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки

На водія Volkswagen інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки
У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки
У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки
У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Боратині на фестивалі зібрали понад півмільйона гривень на автівку для військових громади
Сьогодні, 17:30
Євросоюз готує карту оборони для захисту від Росії, - Каллас
Сьогодні, 17:02
У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки
Сьогодні, 16:44
У Луцьку продають унікальний раритетний Lincoln Continental за майже 100 тисяч доларів
Сьогодні, 16:12
На Волині священник через суд скасував свою мобілізацію
Сьогодні, 16:11
Медіа
відео
1/8