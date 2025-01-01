У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки
Сьогодні, 16:44
У Луцьку сталася ДТП за участю трьох авто.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП за участю трьох авто, що сталася на проспекті Молоді.
Зʼясувалося, що водій авто Volkswagen при виїзді з прилеглої території не надав переваги в русі автомобілю BMW, який рухався по головній дорозі, а BMW у свою чергу від удару здійснив наїзд на припаркований автомобіль Renault", - йдеться в повідомленні.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, однак транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На водія Volkswagen інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.
