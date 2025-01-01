У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки

У Луцьку сталася ДТП за участю трьох авто.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Сьогодні ми отримали повідомлення про ДТП за участю трьох авто, що сталася на проспекті Молоді.Зʼясувалося, що водій авто Volkswagen при виїзді з прилеглої території не надав переваги в русі автомобілю BMW, який рухався по головній дорозі, а BMW у свою чергу від удару здійснив наїзд на припаркований автомобіль Renault", - йдеться в повідомленні.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, однак транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На водія Volkswagen інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.