У Луцьку продають унікальний раритетний Lincoln Continental за майже 100 тисяч доларів

У Луцьку продають унікальний раритетний Lincoln Continental за майже 100 тисяч доларів
У Луцьку виставили на продаж справжню легенду американського автопрому — Lincoln Continental Mark VI 1980 року випуску. Ціна — 97 тисяч доларів.

Авто пропонує відома у Луцьку компанія FIDRIK COMPANY, що спеціалізується на продажі авто з США.

Про це стало відомо з оголошення, розміщеного на маркетплейсі Auto.ria.

За інформацією продавця, автомобіль має пробіг 129 тисяч кілометрів і оснащений бензиновим двигуном об’ємом 5.7 літра, потужністю 300 кінських сил (221 кВт). Задній привід і триступенева автоматична коробка передач надають машині класичної динаміки й «важкого» американського характеру.

В описі зазначається, що двигун повністю відреставрований, усі запчастини замовлялися зі США, а роботи виконані професійно. Автомобіль має українську реєстрацію й перебуває в ідеальному технічному стані.

У Луцьку продають унікальний раритетний Lincoln Continental за майже 100 тисяч доларів

Серед опцій авто:

  • електричне регулювання сидінь та клімат-контроль,

  • бортовий комп’ютер, електросклопідйомники, датчик світла, круїз-контроль,

  • електрорегулювання дзеркал, центральний замок і навіть електронна панель приладів

  • cалон оздоблений натуральною шкірою та деревом, а на кермі — дерев’яні вставки.

    • Особливий штрих — фари з масками, що автоматично відкриваються при запуску двигуна, та класичні шини з вайтволами (білі смуги на боках).

    «Авто в наявності — буквально частина історії автомобілебудування на колесах», — йдеться в описі оголошення. Також зазначено, що можливий обмін.


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
    Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
    Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Євросоюз готує карту оборони для захисту від Росії, - Каллас
    Сьогодні, 17:02
    У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки
    Сьогодні, 16:44
    У Луцьку продають унікальний раритетний Lincoln Continental за майже 100 тисяч доларів
    Сьогодні, 16:12
    На Волині священник через суд скасував свою мобілізацію
    Сьогодні, 16:11
    У Словаччині зіткнулись два швидкісні потяги: постраждали близько 100 людей
    Сьогодні, 15:48
    Медіа
    відео
    1/8