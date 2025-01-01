У Луцьку продають унікальний раритетний Lincoln Continental за майже 100 тисяч доларів





Авто пропонує відома у Луцьку компанія FIDRIK COMPANY, що спеціалізується на продажі авто з США.



Про це стало відомо з



За інформацією продавця, автомобіль має пробіг 129 тисяч кілометрів і оснащений бензиновим двигуном об’ємом 5.7 літра, потужністю 300 кінських сил (221 кВт). Задній привід і триступенева автоматична коробка передач надають машині класичної динаміки й «важкого» американського характеру.



В описі зазначається, що двигун повністю відреставрований, усі запчастини замовлялися зі США, а роботи виконані професійно. Автомобіль має українську реєстрацію й перебуває в ідеальному технічному стані.





Серед опцій авто:



електричне регулювання сидінь та клімат-контроль,

бортовий комп’ютер, електросклопідйомники, датчик світла, круїз-контроль,

електрорегулювання дзеркал, центральний замок і навіть електронна панель приладів

cалон оздоблений натуральною шкірою та деревом, а на кермі — дерев’яні вставки.

Особливий штрих — фари з масками, що автоматично відкриваються при запуску двигуна, та класичні шини з вайтволами (білі смуги на боках).



«Авто в наявності — буквально частина історії автомобілебудування на колесах», — йдеться в описі оголошення. Також зазначено, що можливий обмін.





