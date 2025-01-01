У Луцьку продають унікальний раритетний Lincoln Continental за майже 100 тисяч доларів
Сьогодні, 16:12
У Луцьку виставили на продаж справжню легенду американського автопрому — Lincoln Continental Mark VI 1980 року випуску. Ціна — 97 тисяч доларів.
Авто пропонує відома у Луцьку компанія FIDRIK COMPANY, що спеціалізується на продажі авто з США.
Про це стало відомо з оголошення, розміщеного на маркетплейсі Auto.ria.
За інформацією продавця, автомобіль має пробіг 129 тисяч кілометрів і оснащений бензиновим двигуном об’ємом 5.7 літра, потужністю 300 кінських сил (221 кВт). Задній привід і триступенева автоматична коробка передач надають машині класичної динаміки й «важкого» американського характеру.
В описі зазначається, що двигун повністю відреставрований, усі запчастини замовлялися зі США, а роботи виконані професійно. Автомобіль має українську реєстрацію й перебуває в ідеальному технічному стані.
Серед опцій авто:
електричне регулювання сидінь та клімат-контроль,
бортовий комп’ютер, електросклопідйомники, датчик світла, круїз-контроль,
електрорегулювання дзеркал, центральний замок і навіть електронна панель приладів
cалон оздоблений натуральною шкірою та деревом, а на кермі — дерев’яні вставки.
Особливий штрих — фари з масками, що автоматично відкриваються при запуску двигуна, та класичні шини з вайтволами (білі смуги на боках).
«Авто в наявності — буквально частина історії автомобілебудування на колесах», — йдеться в описі оголошення. Також зазначено, що можливий обмін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Авто пропонує відома у Луцьку компанія FIDRIK COMPANY, що спеціалізується на продажі авто з США.
Про це стало відомо з оголошення, розміщеного на маркетплейсі Auto.ria.
За інформацією продавця, автомобіль має пробіг 129 тисяч кілометрів і оснащений бензиновим двигуном об’ємом 5.7 літра, потужністю 300 кінських сил (221 кВт). Задній привід і триступенева автоматична коробка передач надають машині класичної динаміки й «важкого» американського характеру.
В описі зазначається, що двигун повністю відреставрований, усі запчастини замовлялися зі США, а роботи виконані професійно. Автомобіль має українську реєстрацію й перебуває в ідеальному технічному стані.
Серед опцій авто:
Особливий штрих — фари з масками, що автоматично відкриваються при запуску двигуна, та класичні шини з вайтволами (білі смуги на боках).
«Авто в наявності — буквально частина історії автомобілебудування на колесах», — йдеться в описі оголошення. Також зазначено, що можливий обмін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Євросоюз готує карту оборони для захисту від Росії, - Каллас
Сьогодні, 17:02
У Луцьку на Молоді зіткнулися три автівки
Сьогодні, 16:44
У Луцьку продають унікальний раритетний Lincoln Continental за майже 100 тисяч доларів
Сьогодні, 16:12
На Волині священник через суд скасував свою мобілізацію
Сьогодні, 16:11