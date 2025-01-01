У Раді вимагають підвищити зарплату вчителям до трьох мінімальних





Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, - пише



"Через 5-10 років доведеться фактично реанімувати освітню систему. Це буде або надскладно, або взагалі неможливо", - наголосив нардеп.



За словами Бабака, за останнє десятиріччя кількість учителів, які викладають окремі предмети, знизилася з 284 тис. до 227,8 тис. Це означає скорочення майже на 20%. Особливо тривожною є тенденція серед молоді. Вчителів віком до 30 років стало вдвічі менше - з 49 тис. до 22 тис.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Міністерстві освіти думають, як будуть підвишувати зарплату вчителям в 2026 році



"Кількість педагогів до 40 років скоротилася з 61,9 тис. до 49 тис., тобто майже на 20%. Водночас стабільною залишається частка викладачів старших вікових груп - 51-60 років, а кількість тих, кому понад 60, навіть трохи зросла", - уточнив голова комітету.



Також він повідомив, що за останні 10 років частка вчителів без категорії, тобто молодих фахівців, зменшилася з 12% до 8%. Натомість частка педагогів вищої категорії зросла до 47%.



"Ми спостерігаємо поступове старіння вчительського складу. Молодь просто не затримується у школах, бо не бачить перспективи", - підкреслив Бабак.



На його переконання, вирішити кризу можна лише шляхом суттєвого підвищення оплати праці. Він наполягає, що це потрібно робити негайно, з моменту початку роботи молодого педагога, а не через десятиліття.



"Якщо старше покоління піде, а молодь не прийде на заміну, школи залишаться без учителів", - застеріг він.



Бабак зазначив, що необхідно підняти зарплату педагогам до рівня трьох мінімальних уже з наступного року.



Лісовий раніше повідомляв, що у 2026 році сума доплат може бути збільшена на 1 тис. грн із січня, ще на 2 тис. грн із вересня. Проте для цього держава має знайти додаткові 40 млрд грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська школа гостро потребує притоку молодих кадрів. Якщо ситуацію не змінити, за кілька років освітня галузь може втратити спроможність до оновлення.Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, - пише "Газета ua" "Через 5-10 років доведеться фактично реанімувати освітню систему. Це буде або надскладно, або взагалі неможливо", - наголосив нардеп.За словами Бабака, за останнє десятиріччя кількість учителів, які викладають окремі предмети, знизилася з 284 тис. до 227,8 тис. Це означає скорочення майже на 20%. Особливо тривожною є тенденція серед молоді. Вчителів віком до 30 років стало вдвічі менше - з 49 тис. до 22 тис.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Міністерстві освіти думають, як будуть підвишувати зарплату вчителям в 2026 році"Кількість педагогів до 40 років скоротилася з 61,9 тис. до 49 тис., тобто майже на 20%. Водночас стабільною залишається частка викладачів старших вікових груп - 51-60 років, а кількість тих, кому понад 60, навіть трохи зросла", - уточнив голова комітету.Також він повідомив, що за останні 10 років частка вчителів без категорії, тобто молодих фахівців, зменшилася з 12% до 8%. Натомість частка педагогів вищої категорії зросла до 47%."Ми спостерігаємо поступове старіння вчительського складу. Молодь просто не затримується у школах, бо не бачить перспективи", - підкреслив Бабак.На його переконання, вирішити кризу можна лише шляхом суттєвого підвищення оплати праці. Він наполягає, що це потрібно робити негайно, з моменту початку роботи молодого педагога, а не через десятиліття."Якщо старше покоління піде, а молодь не прийде на заміну, школи залишаться без учителів", - застеріг він.Бабак зазначив, що необхідно підняти зарплату педагогам до рівня трьох мінімальних уже з наступного року.Лісовий раніше повідомляв, що у 2026 році сума доплат може бути збільшена на 1 тис. грн із січня, ще на 2 тис. грн із вересня. Проте для цього держава має знайти додаткові 40 млрд грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію