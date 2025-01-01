У Раді вимагають підвищити зарплату вчителям до трьох мінімальних

Українська школа гостро потребує притоку молодих кадрів. Якщо ситуацію не змінити, за кілька років освітня галузь може втратити спроможність до оновлення.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, - пише "Газета ua".

"Через 5-10 років доведеться фактично реанімувати освітню систему. Це буде або надскладно, або взагалі неможливо", - наголосив нардеп.

За словами Бабака, за останнє десятиріччя кількість учителів, які викладають окремі предмети, знизилася з 284 тис. до 227,8 тис. Це означає скорочення майже на 20%. Особливо тривожною є тенденція серед молоді. Вчителів віком до 30 років стало вдвічі менше - з 49 тис. до 22 тис.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Міністерстві освіти думають, як будуть підвишувати зарплату вчителям в 2026 році

"Кількість педагогів до 40 років скоротилася з 61,9 тис. до 49 тис., тобто майже на 20%. Водночас стабільною залишається частка викладачів старших вікових груп - 51-60 років, а кількість тих, кому понад 60, навіть трохи зросла", - уточнив голова комітету.

Також він повідомив, що за останні 10 років частка вчителів без категорії, тобто молодих фахівців, зменшилася з 12% до 8%. Натомість частка педагогів вищої категорії зросла до 47%.

"Ми спостерігаємо поступове старіння вчительського складу. Молодь просто не затримується у школах, бо не бачить перспективи", - підкреслив Бабак.

На його переконання, вирішити кризу можна лише шляхом суттєвого підвищення оплати праці. Він наполягає, що це потрібно робити негайно, з моменту початку роботи молодого педагога, а не через десятиліття.

"Якщо старше покоління піде, а молодь не прийде на заміну, школи залишаться без учителів", - застеріг він.

Бабак зазначив, що необхідно підняти зарплату педагогам до рівня трьох мінімальних уже з наступного року.

Лісовий раніше повідомляв, що у 2026 році сума доплат може бути збільшена на 1 тис. грн із січня, ще на 2 тис. грн із вересня. Проте для цього держава має знайти додаткові 40 млрд грн.

