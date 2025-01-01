14 жовтня на Волині: гортаючи календар

14 жовтня святкує свій день народження юристка та адвокатка(на фото).Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності»та проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиЗа новим православним календарем 14 жовтня іменини святкують Парасковія, Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда».14 жовтня в Україні святкують Всесвітній день екологічної освіти. Цей день був заснований 1991 року. Він став частиною світової кампанії, спрямованої на підвищення обізнаності про екологічні проблеми та сприяння їх вирішенню. Кожного року цього дня організовуються численні заходи, такі як лекції, дискусії, виставки та інші активності, які спрямовані на підвищення обізнаності про екологічні проблеми та сприяння їх вирішенню.Також 14 жовтня Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров'я легенів та використання спірометрії для моніторингу їх функціонування. Спірометрія — це метод вимірювання об'єму повітря, яке можна видихнути з легенів. Це важливий діагностичний інструмент для виявлення різних легеневих захворювань, таких як астма, хронічна обструкційна пневмонія (ХОП) та інші.А ще 14 жовтня Всесвітній день стандартизації. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість стандартизації у всіх сферах життя, від торгівлі та технологій до охорони здоров'я та екології. Стандартизація сприяє взаємозамінності продуктів, забезпечує безпеку, якості та ефективність. Вона також сприяє економічному розвитку, допомагаючи підтримувати конкурентоспроможність на ринку.14 жовтня Всесвітній день майбутнього без карієсу. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про карієс і популяризації здорових зубів. Ініціатива була започаткована 1981 року Інтернаціональною асоціацією стоматологів (FDI) та святкується в понад 40 країнах світу.