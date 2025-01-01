Нідерланди нададуть Україні 200 млн євро на боротьбу з російськими БПЛА
Сьогодні, 03:42
Нідерланди нададуть Україні 200 мільйонів євро на системи для боротьби з безпілотними літальними апаратами країни-агресора Росії.
Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекальманс сказав в інтерв’ю "Укрінформу".
За його словами, під час недавнього візиту до України було оголошено про пакет допомоги на 200 мільйонів євро. Кошти були виділені на системи для боротьби з безпілотниками.
"Минулої ночі знову сталася велика повітряна атака, яка ще раз довела, наскільки вони потрібні Україні разом з боєприпасами", — сказав Брекальманс.
Міністр додав, що він та його український колега Денис Шмигаль підписали меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва між Нідерландами та Україною в рамках ініціативи Build with Ukraine. Вона сприяє створенню спільних підприємств. Він назвав підписаний документ важливою віхою в цьому співробітництві.
Крім того, напередодні Нідерланди оголосили про створення оборонного кластера в Києві. Йдеться про нідерландські компанії, які хочуть інвестувати та розвивати свої технології в Україні.
Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 13 жовтня, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що його країна приєдналася до ініціативи PURL, в межах якої країни НАТО купують зброю у США для подальшої передачі Україні.
Нагадаємо, 11 жовтня уряд Великої Британії оголосив про дострокову передачу Україні сотень ракет LMM для боротьби з безпілотниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекальманс сказав в інтерв’ю "Укрінформу".
За його словами, під час недавнього візиту до України було оголошено про пакет допомоги на 200 мільйонів євро. Кошти були виділені на системи для боротьби з безпілотниками.
"Минулої ночі знову сталася велика повітряна атака, яка ще раз довела, наскільки вони потрібні Україні разом з боєприпасами", — сказав Брекальманс.
Міністр додав, що він та його український колега Денис Шмигаль підписали меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва між Нідерландами та Україною в рамках ініціативи Build with Ukraine. Вона сприяє створенню спільних підприємств. Він назвав підписаний документ важливою віхою в цьому співробітництві.
Крім того, напередодні Нідерланди оголосили про створення оборонного кластера в Києві. Йдеться про нідерландські компанії, які хочуть інвестувати та розвивати свої технології в Україні.
Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 13 жовтня, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що його країна приєдналася до ініціативи PURL, в межах якої країни НАТО купують зброю у США для подальшої передачі Україні.
Нагадаємо, 11 жовтня уряд Великої Британії оголосив про дострокову передачу Україні сотень ракет LMM для боротьби з безпілотниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нідерланди нададуть Україні 200 млн євро на боротьбу з російськими БПЛА
Сьогодні, 03:42
Волинський рятувальник подолав 42 кілометри у спорядженні. ФОТО
Сьогодні, 01:15
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин отримав «Золотий Хрест» від Сирського
13 жовтня, 22:38