Нідерланди нададуть Україні 200 млн євро на боротьбу з російськими БПЛА

Нідерланди нададуть Україні 200 мільйонів євро на системи для боротьби з безпілотними літальними апаратами країни-агресора Росії.Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекальманс сказав в інтерв’ю "Укрінформу".За його словами, під час недавнього візиту до України було оголошено про пакет допомоги на 200 мільйонів євро. Кошти були виділені на системи для боротьби з безпілотниками."Минулої ночі знову сталася велика повітряна атака, яка ще раз довела, наскільки вони потрібні Україні разом з боєприпасами", — сказав Брекальманс.Міністр додав, що він та його український колега Денис Шмигаль підписали меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва між Нідерландами та Україною в рамках ініціативи Build with Ukraine. Вона сприяє створенню спільних підприємств. Він назвав підписаний документ важливою віхою в цьому співробітництві.Крім того, напередодні Нідерланди оголосили про створення оборонного кластера в Києві. Йдеться про нідерландські компанії, які хочуть інвестувати та розвивати свої технології в Україні.Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 13 жовтня, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що його країна приєдналася до ініціативи PURL, в межах якої країни НАТО купують зброю у США для подальшої передачі Україні.Нагадаємо, 11 жовтня уряд Великої Британії оголосив про дострокову передачу Україні сотень ракет LMM для боротьби з безпілотниками.