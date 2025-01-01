У Луцьку затримали 17-річного водія автівки. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Водій, помітивши службове авто, почав рухатися по тротуару.



Поліцейські зупинили автівку та в ході перевірки документів водія з'ясували, що 17-річний водій немає страхового полісу. Більше того, юнак ніколи не отримував посвідчення водія, але все ж вирішив сісти за кермо.



На порушника склали низку адміністративних матеріалів, які розглядатиме суд.



