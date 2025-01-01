Розповіли, коли запрацює і скільки триватиме програма «УЗ-3000»





Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, пише



За її словами, програму реалізовуватимуть упродовж 4 місяців, коли є «низький попит» на УЗ і водночас великі видатки.



«У нас в такі періоди, де є низький попит, є можливість забезпечити додатково квитками громадян», — зауважила премʼєрка.



Про програму «УЗ-3000»



Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки для всіх українців, у межах якої можна буде отримати 3 тисячі безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею». За його словами, маршрут для поїздки кожен зможе обрати самостійно.



У компанії пояснили, що безоплатними зроблять саме 3 тисячі кілометрів, оскільки це дорівнює подорожі туди — зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. Очікується, що програма «УЗ-3000» «розвантажить» піковий період, оскільки стимулюватиме подорожі в інший час.



Водночас голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив журналістам, що для програми «УЗ-3000» «Укрзалізниці» не потрібне додаткове фінансування від держави — її реалізують, використавши місця, які залишаються порожніми в непіковий сезон перевезень.



Він також додав, що програма не стосуватиметься вагонів I класу, СВ та міжнародного сполучення.

