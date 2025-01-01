Розповіли, коли запрацює і скільки триватиме програма «УЗ-3000»
Сьогодні, 15:38
Програма «УЗ-3000» з безоплатних перевезень залізницею планують запустити 1 грудня.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, пише Громадське.
За її словами, програму реалізовуватимуть упродовж 4 місяців, коли є «низький попит» на УЗ і водночас великі видатки.
«У нас в такі періоди, де є низький попит, є можливість забезпечити додатково квитками громадян», — зауважила премʼєрка.
Про програму «УЗ-3000»
Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки для всіх українців, у межах якої можна буде отримати 3 тисячі безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею». За його словами, маршрут для поїздки кожен зможе обрати самостійно.
У компанії пояснили, що безоплатними зроблять саме 3 тисячі кілометрів, оскільки це дорівнює подорожі туди — зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. Очікується, що програма «УЗ-3000» «розвантажить» піковий період, оскільки стимулюватиме подорожі в інший час.
Водночас голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив журналістам, що для програми «УЗ-3000» «Укрзалізниці» не потрібне додаткове фінансування від держави — її реалізують, використавши місця, які залишаються порожніми в непіковий сезон перевезень.
Він також додав, що програма не стосуватиметься вагонів I класу, СВ та міжнародного сполучення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, пише Громадське.
За її словами, програму реалізовуватимуть упродовж 4 місяців, коли є «низький попит» на УЗ і водночас великі видатки.
«У нас в такі періоди, де є низький попит, є можливість забезпечити додатково квитками громадян», — зауважила премʼєрка.
Про програму «УЗ-3000»
Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки для всіх українців, у межах якої можна буде отримати 3 тисячі безоплатних кілометрів на подорожі «Укрзалізницею». За його словами, маршрут для поїздки кожен зможе обрати самостійно.
У компанії пояснили, що безоплатними зроблять саме 3 тисячі кілометрів, оскільки це дорівнює подорожі туди — зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. Очікується, що програма «УЗ-3000» «розвантажить» піковий період, оскільки стимулюватиме подорожі в інший час.
Водночас голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив журналістам, що для програми «УЗ-3000» «Укрзалізниці» не потрібне додаткове фінансування від держави — її реалізують, використавши місця, які залишаються порожніми в непіковий сезон перевезень.
Він також додав, що програма не стосуватиметься вагонів I класу, СВ та міжнародного сполучення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Це - частинка вдячності захисникам»: у луцькому ліцеї зібрали майже 300 тисяч гривень для ЗСУ
Сьогодні, 16:26
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Сьогодні, 16:10
Розповіли, коли запрацює і скільки триватиме програма «УЗ-3000»
Сьогодні, 15:38
Волиняни віддали останню шану полеглому Герою Сергію Хомичу
Сьогодні, 15:01