«Це - частинка вдячності захисникам»: у луцькому ліцеї зібрали майже 300 тисяч гривень для ЗСУ

У Луцькому ліцеї №21 імені Михайла Кравчука під час проведення акції «Донатимо для Захисників знань» та донатів одноденного заробітку працівників закладу зібрали 292 670 грн.

Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.

"Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука передав пікап для батальйону безпілотних систем «САПСАН» 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Цей внесок – результат спільної ініціативи колективу ліцею і спрямований на підвищення оперативних можливостей підрозділу. Надана допомога підсилює обороноздатність України, допомагає відбивати збройну агресію російської федерації та наближати довгоочікувану Перемогу", - зазначають у навчальному закладі.

Загалом для підтримки ЗСУ придбано:


  • автомобіль Mitsubishi L200 та скоби будівельні (батальйону безпілотних авіакомплексів "Сапсан" 14 ОМБр);

  • 15 акумуляторних батарей для якісного і безперервного зв'язку (зв`язківцям 14 ОМБр);

  • планшет із захисним чохлом (групі інструкторів 100 ОМБр);

  • автомобільні диски та шини (підрозділу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 100 ОМБр).

    "Це — частинка нашої вдячності захисникам за можливість навчати та виховувати дітей. Щира подяка кожному, хто долучився до спільної справи!" - наголосили у У Луцькому ліцеї №21 імені Михайла Кравчука.

    Посилання на сторінку благодійності ліцею.

    Теги: Луцьк, ліцей, ЗСУ
