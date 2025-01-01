Агресивна зграя собак тероризує вулицю Січову в Луцьку: мешканці б'ють на сполох





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Мешканка вулиці розповіла в соцмережах про постійну небезпеку, підтвердивши, що напади трапляються часто. Вона поділилася власним травматичним досвідом: на неї напала зграя, коли вона була на шостому місяці вагітності. Жінка також свідчить, що ввечері чує крики дітей та дорослих, які відганяють агресивних псів.



«Були випадки, коли кусали не раз абсолютно. Був випадок, коли жінку з онкологією вкусили, вона впала, зламала руку», – діляться мешканці.



Ситуація особливо загрозлива, оскільки поруч розташовані школа та дитячий садок. Батьки змушені шукати обхідні шляхи для дітей, аби уникнути зіткнення зі зграєю. Інша лучанка згадує, як собаки великого розміру вискочили прямо на обличчя її маленької дитини, і лише гучний крик зупинив тварин.



Служби розводять руками



Лучани стверджують, що вже зверталися до всіх можливих служб, але собаки, яких нібито забирають, за кілька днів знову повертаються на вулицю.



У притулку «Ласка» пояснюють, що вони функціонують у режимі ветеринарно-стерилізаційного центру і не мають матеріального ресурсу для утримання всіх безпритульних тварин Луцької громади назавжди. Там додали, що намагаються вилучати тварин із підтвердженою агресією, проте при останньому виклику на Січову собак на місці виявлено не було.



Загроза сказу



Мешканці бояться не лише травм від укусів, але й ризику зараження. Епідеміологи підтверджують, що вірус сказу є небезпечним. Станом на 1 жовтня, в області було зареєстровано понад 2000 звернень громадян за медичною допомогою з приводу укусів чи нападів тварин.



Лікарі нагадують: вакцина від сказу є. У разі укусу необхідно негайно промити рану, обробити її антисептиком і звернутися до медиків.



Тим часом мешканці вулиці Січової продовжують шукати допомоги, оскільки спокійно співіснувати з агресивною зграєю на одній вулиці їм не вдається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці вулиці Січової у Луцьку скаржаться на агресивну зграю безпритульних собак, яка регулярно нападає на людей, зокрема на дітей. Нещодавній випадок, коли собаки напали на підлітка, став приводом для чергового звернення лучан до громадськості та служб.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» Мешканка вулиці розповіла в соцмережах про постійну небезпеку, підтвердивши, що напади трапляються часто. Вона поділилася власним травматичним досвідом: на неї напала зграя, коли вона була на шостому місяці вагітності. Жінка також свідчить, що ввечері чує крики дітей та дорослих, які відганяють агресивних псів.«Були випадки, коли кусали не раз абсолютно. Був випадок, коли жінку з онкологією вкусили, вона впала, зламала руку», – діляться мешканці.Ситуація особливо загрозлива, оскільки поруч розташовані школа та дитячий садок. Батьки змушені шукати обхідні шляхи для дітей, аби уникнути зіткнення зі зграєю. Інша лучанка згадує, як собаки великого розміру вискочили прямо на обличчя її маленької дитини, і лише гучний крик зупинив тварин.Лучани стверджують, що вже зверталися до всіх можливих служб, але собаки, яких нібито забирають, за кілька днів знову повертаються на вулицю.У притулку «Ласка» пояснюють, що вони функціонують у режимі ветеринарно-стерилізаційного центру і не мають матеріального ресурсу для утримання всіх безпритульних тварин Луцької громади назавжди. Там додали, що намагаються вилучати тварин із підтвердженою агресією, проте при останньому виклику на Січову собак на місці виявлено не було.Мешканці бояться не лише травм від укусів, але й ризику зараження. Епідеміологи підтверджують, що вірус сказу є небезпечним. Станом на 1 жовтня, в області було зареєстровано понад 2000 звернень громадян за медичною допомогою з приводу укусів чи нападів тварин.Лікарі нагадують: вакцина від сказу є. У разі укусу необхідно негайно промити рану, обробити її антисептиком і звернутися до медиків.Тим часом мешканці вулиці Січової продовжують шукати допомоги, оскільки спокійно співіснувати з агресивною зграєю на одній вулиці їм не вдається.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію