Трамп зробив заяву про шанси на зустріч із Путіним в Будапешті
07 листопада, 23:19
Президент США Дональд Трамп заявив, що є "дуже хороший шанс" на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа.
Сьогодні, 7 листопада, американський лідер приймає у Вашингтоні з візитом прем'єра Угорщини Віктора Орбана. На питання журналіста, чи є шанс на зустріч із Путіним в Будапешті, Трамп відповів ствердно.
"Шанс завжди є, дуже хороший шанс", - наголосив президент США.
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, у жовтні Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову і оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів у столиці Угорщини.
Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, проте невдовзі американський лідер скасував зустріч.
Це сталося через небажання РФ змінювати свої максималістські вимоги щодо умов завершення війни в Україні. Трамп публічно повідомив, що "не збирається витрачати свій час даремно".
