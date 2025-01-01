Введення в храм Пресвятої Богородиці: історія, звичаї та дата святкування 2025 року за новим календарем





Коли Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 року за новим календарем



За новоюліанським календарем Введення Пресвятої Богородиці святкують 21 листопада. Це свято символізує початок духовної підготовки до приходу Спасителя і нагадує про чистоту, смирення та відданість, з якими Пресвята Богородиця увійшла в храм, щоб присвятити себе служінню Богу, передає



Історія свята



Благочестиві батьки Пречистої Діви Марії, святі і праведні Іоаким та Анна, дожили до глибокої старості, але залишалися бездітними. Вони дали обітницю: якщо Господь дарує їм дитину, вони присвятять Її служінню Богу в Єрусалимському храмі. За їхнє велике терпіння, непохитну віру і взаємну любов, Господь почув їхнє прохання — у святого подружжя народилася донька, якій ангел дав ім’я Марія, що в перекладі з єврейської означає “надія”.



Коли Марії виповнилося три роки — вік, коли за єврейським законом дитину відлучали від грудного годування — батьки вирішили виконати свою обітницю. Трирічна Діва не тільки не боялася розлуки з рідними і не плакала, а навпаки, із радістю прийняла волю батьків і погодилася на служіння в храмі.



У супроводі Іоакима та Анни, родичів і ровесниць з Назарету, з запаленими свічками в руках і співом псалмів, Марію привели до храму Господнього. Праведні батьки духовно раділи, що удостоїлися принести Богу найдорогоцінніший дар — свою єдину доньку, яка стала Його служницею.



Традиції та обряди свята Введення в храм Пресвятої Богородиці



Введення в храм Пресвятої Богородиці — одне з найспокійніших дванадесятих свят, проте його значення важко переоцінити. Воно нагадує про чистоту серця, відданість Богові та готовність до служіння.



Основною традицією цього дня є відвідування храму. Віряни молитовно згадують дитинство Пресвятої Богородиці, її відданість Господу та радість батьків, які віддали Її на служіння. Храми наповнюються світлом свічок, а у багатьох громадах проводять спільне читання псалмів та молитов, присвячених Богородиці.



Особливо шанованим є благословення дітей. Батьки приводять своїх дітей до храму, щоб посвятити їх Господу і просити здоров’я та духовного захисту. Вважається, що молитва цього дня особливо сильна і здатна оберігати малечу від негараздів.



Хоча великих освячень чи обрядових дій, як на інших святкових днях, тут немає, сім’ї прагнуть провести день у спокої, молитві та добрих справах. Часто віряни відвідують сирітські будинки, допомагають нужденним або влаштовують невеличкі акції милосердя — таким чином наслідуючи приклад святого життя Іоакима й Анни та їхньої дочки.



Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці навчає терпінню, любові до Бога і ближніх, а його традиції зберігають дух чистоти та духовного піднесення для кожної родини.

