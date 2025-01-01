Австралійський капітал підтримує російську нафту через прогалину в санкціях

австралійські санкції.



Про це повідомляє



За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), з 2023 року в Австралію імпортовано понад 3 млн тонн російських нафтопродуктів, офіційно оформлених як поставки з Сінгапуру. При цьому Сінгапур отримав із росії понад 22 млн тонн палива, частину якого було перепродано австралійським компаніям.



Значні обсяги російської нафти проходили через порт Джуронг, який частково належить інвестиційному фонду Macquarie Bank — одному з найвпливовіших гравців фінансового ринку Австралії. Цей зв’язок ставить під сумнів щирість австралійської підтримки України.



Серед компаній, які можуть бути залучені до таких схем, називають Trafigura, Vitol, Viva Energy та Shell — всі вони заявили, що діють у межах законодавства, але не надали гарантій, що не купували продукти російського походження.



Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг закликала бізнес забезпечити прозорість ланцюгів постачання, щоб «жоден долар австралійських компаній не фінансував незаконне і аморальне вторгнення росії».



Втім, уряд поки не взяв зобов’язання посилити санкції, визнаючи складність відстеження походження нафтопродуктів.



Без додаткових санкцій російські НПЗ і надалі постачатимуть сировину, яка через треті країни потраплятиме в Австралію, приносячи кремлю мільярди.



Таким чином, виявлена прогалина демонструє, що російська нафта все ще знаходить шлях до австралійського ринку, попри формальні заборони — і підриває єдність Заходу у спробах фінансово послабити москву.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Австралія, яка після вторгнення росії в Україну оголосила про повну відмову від імпорту російського палива, фактично продовжує купувати мільйони тонн нафтопродуктів російського походження. Постачання відбувається через треті країни, зокрема Сінгапур та Індію, що дозволяє обійтиПро це повідомляє The Guardian За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), з 2023 року в Австралію імпортовано понад 3 млн тонн російських нафтопродуктів, офіційно оформлених як поставки з Сінгапуру. При цьому Сінгапур отримав із росії понад 22 млн тонн палива, частину якого було перепродано австралійським компаніям.Значні обсяги російської нафти проходили через порт Джуронг, який частково належить інвестиційному фонду Macquarie Bank — одному з найвпливовіших гравців фінансового ринку Австралії. Цей зв’язок ставить під сумнів щирість австралійської підтримки України.Серед компаній, які можуть бути залучені до таких схем, називають Trafigura, Vitol, Viva Energy та Shell — всі вони заявили, що діють у межах законодавства, але не надали гарантій, що не купували продукти російського походження.Міністр закордонних справ Австраліїзакликала бізнес забезпечити прозорість ланцюгів постачання, щоб «жоден долар австралійських компаній не фінансував незаконне і аморальне вторгнення росії».Втім, уряд поки не взяв зобов’язання посилити санкції, визнаючи складність відстеження походження нафтопродуктів.Без додаткових санкцій російські НПЗ і надалі постачатимуть сировину, яка через треті країни потраплятиме в Австралію, приносячи кремлю мільярди.Таким чином, виявлена прогалина демонструє, що російська нафта все ще знаходить шлях до австралійського ринку, попри формальні заборони — і підриває єдність Заходу у спробах фінансово послабити москву.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію