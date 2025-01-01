Велика Британія розслідує порушення санкцій через імпорт російської авіатехніки

Велика Британія розслідує порушення санкцій через імпорт російської авіатехніки
Велика Британія розпочала офіційне розслідування можливого обходу санкцій після того, як з’ясувалося, що майже половина російського імпорту до країни у першій половині 2025 року становила авіаційна продукція.

Про це пише The Observer.

Імпорт із росії зріс на 21% — до £80 млн, із яких £36,3 млн припадає на авіаційне обладнання. Ймовірно, йдеться про деталі та технології, заборонені санкціями.

Порушення санкцій у Великій Британії є кримінальним злочином, за який передбачено штрафи або ув’язнення. Нині перевіряють, хто стоїть за поставками, що могли принести прибуток російському ВПК.

Це перший відомий випадок імпорту російської авіатехніки до Британії від початку вторгнення рф. Розслідування може призвести до нових обмежень і посилення контролю за постачаннями.

