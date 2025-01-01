Велика Британія розслідує порушення санкцій через імпорт російської авіатехніки
Сьогодні, 12:31
Велика Британія розпочала офіційне розслідування можливого обходу санкцій після того, як з’ясувалося, що майже половина російського імпорту до країни у першій половині 2025 року становила авіаційна продукція.
Про це пише The Observer.
Імпорт із росії зріс на 21% — до £80 млн, із яких £36,3 млн припадає на авіаційне обладнання. Ймовірно, йдеться про деталі та технології, заборонені санкціями.
Порушення санкцій у Великій Британії є кримінальним злочином, за який передбачено штрафи або ув’язнення. Нині перевіряють, хто стоїть за поставками, що могли принести прибуток російському ВПК.
Це перший відомий випадок імпорту російської авіатехніки до Британії від початку вторгнення рф. Розслідування може призвести до нових обмежень і посилення контролю за постачаннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише The Observer.
Імпорт із росії зріс на 21% — до £80 млн, із яких £36,3 млн припадає на авіаційне обладнання. Ймовірно, йдеться про деталі та технології, заборонені санкціями.
Порушення санкцій у Великій Британії є кримінальним злочином, за який передбачено штрафи або ув’язнення. Нині перевіряють, хто стоїть за поставками, що могли принести прибуток російському ВПК.
Це перший відомий випадок імпорту російської авіатехніки до Британії від початку вторгнення рф. Розслідування може призвести до нових обмежень і посилення контролю за постачаннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зберегти пасіку до повернення тата: 22-річна волинянка доглядає за бджолами зниклого на війні батька
Сьогодні, 13:31
Велика Британія розслідує порушення санкцій через імпорт російської авіатехніки
Сьогодні, 12:31
Злодій поцупив зі сховку волинянки майже $ 4 тисячі
Сьогодні, 12:03