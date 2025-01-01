НАБУ заявило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

НАБУ заявило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про проведення масштабної операції «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ, пише Громадське.

Як зазначається, правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність «високорівневої злочинної організації».

За даними слідства, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема «Енергоатом».

«15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Деталі згодом», — заявили в НАБУ.

Нагадаємо, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ прийшло з обшуками також до Германа Галущенка — міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, — та до компанії «Енергоатом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НАБУ, енергетика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зберегти пасіку до повернення тата: 22-річна волинянка доглядає за бджолами зниклого на війні батька
Сьогодні, 13:31
НАБУ заявило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Сьогодні, 13:08
Велика Британія розслідує порушення санкцій через імпорт російської авіатехніки
Сьогодні, 12:31
Злодій поцупив зі сховку волинянки майже $ 4 тисячі
Сьогодні, 12:03
Австралійський капітал підтримує російську нафту через прогалину в санкціях
Сьогодні, 11:36
Медіа
відео
1/8