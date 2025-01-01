НАБУ заявило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики





Про це йдеться в повідомленні НАБУ, пише



Як зазначається, правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність «високорівневої злочинної організації».



За даними слідства, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема «Енергоатом».



«15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Деталі згодом», — заявили в НАБУ.



Нагадаємо, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.



За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ прийшло з обшуками також до Германа Галущенка — міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, — та до компанії «Енергоатом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про проведення масштабної операції «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.Про це йдеться в повідомленні НАБУ, пише Громадське Як зазначається, правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність «високорівневої злочинної організації».За даними слідства, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема «Енергоатом».«15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Деталі згодом», — заявили в НАБУ.Нагадаємо, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95». Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.За словами народного депутата, НАБУ прийшло з обшуками також до— міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, — та до компанії «Енергоатом».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію