П’яна водійка на Волині дала $150 поліції: як її покарав суд





Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, пишуть



Інцидент стався близько першої ночі 29 серпня 2025 року в селі Світязь Ковельського району. Поліцейські зупинили Юлію Д. за кермом Audi Q5, яка їхала дорогою, маневруючи зі сторони в сторону у комендантську годину.



У водійки виявили ознаки алкогольного сп`яніння, але вона відмовилася від огляду. Аби уникнути протоколу за п’яну їзду, жінка дала працівникові поліції 150 доларів.



Такі дії кваліфікували за статтею 369 КК України (надання службовій особі неправомірної вигоди).



На суді обвинувачена вину визнала, засудила свою поведінку, зобов`язалася не вчиняти протиправних дій. Вона вперше притягується до криміналу, характеризується посередньо, має на утриманні дитину.



Суд призначив Юлії Д. штраф у розмірі 18 700 гривень. Ще 3119 гривень із неї стягнули за проведення експертизи, 150 доларів хабара конфісковано в дохід держави.

