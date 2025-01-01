Довірливий волинянин хотів «Зимової підтримки», а віддав шахраям 22 тисячі

Довірливий волинянин хотів «Зимової підтримки», а віддав шахраям 22 тисячі
Житель Волині замість «Зимової підтримки» віддав шахраям велику суму грошей. Сталося це тоді, коли чоловік мріяв отримати допомогу у розмірі 6500 гривень.

Про це порвідомляє газета "Волинь-нова".

Черговий довірливий повірив в оголошення про «манну небесну».

В оголошення в соціальних мережах 32-річний житель міста Берестечко Луцького району перейшов за посиланням, вказаним в оголошенні про допомогу сумою 6500 гривень у рамках «Зимової підтримки» від уряду.

Звісно, дармові гроші були пасткою шахрая для довірливого, бо врешті з його банківської картки 22 000 гривень, наче здуло вітром.

Звісно, дармові гроші були пасткою шахрая для довірливого, бо врешті з його банківської картки 22 000 гривень, наче здуло вітром.

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького управління ГУНП України у Волинській області вже вкотре застерігають усіх від надмірної довірливості. Правоохоронці закликають не вірити обіцянкам у соціальних про грошові допомоги, сумнівним продавцям та покупцям, телефонним дзвінкам, які стосуються грошових операцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Берестечко, шахраї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
Довірливий волинянин хотів «Зимової підтримки», а віддав шахраям 22 тисячі
Сьогодні, 19:31
Волинські нацгвардійці організували свято для дітей, які чекають рідних з фронту. ФОТО
Сьогодні, 18:42
В Україні може на 20% подорожчати хліб
Сьогодні, 17:59
Волинські біатлоністи здобули «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 17:17
Медіа
відео
1/8