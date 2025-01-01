Довірливий волинянин хотів «Зимової підтримки», а віддав шахраям 22 тисячі
Сьогодні, 19:31
Житель Волині замість «Зимової підтримки» віддав шахраям велику суму грошей. Сталося це тоді, коли чоловік мріяв отримати допомогу у розмірі 6500 гривень.
Про це порвідомляє газета "Волинь-нова".
Черговий довірливий повірив в оголошення про «манну небесну».
В оголошення в соціальних мережах 32-річний житель міста Берестечко Луцького району перейшов за посиланням, вказаним в оголошенні про допомогу сумою 6500 гривень у рамках «Зимової підтримки» від уряду.
Звісно, дармові гроші були пасткою шахрая для довірливого, бо врешті з його банківської картки 22 000 гривень, наче здуло вітром.
Звісно, дармові гроші були пасткою шахрая для довірливого, бо врешті з його банківської картки 22 000 гривень, наче здуло вітром.
Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького управління ГУНП України у Волинській області вже вкотре застерігають усіх від надмірної довірливості. Правоохоронці закликають не вірити обіцянкам у соціальних про грошові допомоги, сумнівним продавцям та покупцям, телефонним дзвінкам, які стосуються грошових операцій.
