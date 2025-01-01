В Україні може на 20% подорожчати хліб





Про це в коментаріЮрій Дученко.



"За прогнозами ВАП, у 2026 році хліб простої рецептури залишатиметься відносно стабільним у ціні, тоді як інші вироби можуть подорожчати на 10-15%, а за погіршення ситуації – більш, ніж на 20%. Сценарії залишаються непередбачуваними", – зазначив в коментарі УНІАН Дученко.



Основним викликом голова ВАП називає обмеження електропостачання хлібозаводів через регулярні обстріли російських окупантів.



"У більшості регіонів України хлібозаводи, що виробляють хліб масового вжитку, формально віднесені до об’єктів критичної інфраструктури або життєзабезпечення. Втім, на практиці цей статус часто не гарантує безперебійного живлення", – зізнається фахівець.



За словами Дученка, частина підприємств не внесена до затверджених переліків, або стикається з ігноруванням їхнього статусу. Ліміти споживання встановлюють без урахування технологічного циклу, а найскладніша ситуація у регіонах із дефіцитом генерації та перевантаженими мережами.



Обмеження електропостачання вже призводять до скорочення асортименту, повідомив Дученко. Хлібозаводи змушені тимчасово знімати з виробництва частину складної та прибуткової продукції, адже через відключення неможливо дотримуватися потрібних технологій.



"Навіть за наявності напруги ліміти не дозволяють одночасно запускати печі, тістоміси, охолодження й пакування. За збереження нинішніх умов зростають ризики перебоїв постачання, особливо продукції з коротким терміном зберігання, що створює загрозу продовольчій безпеці", – попереджає голова ВАП.



На вартість хліба впливають не лише енергетичні обмеження, каже Дученко, а й коливання цін на сировину, зростання логістичних витрат і фонду оплати праці. Це змушує виробників закладати додаткові витрати в собівартість, що й може призвести до здорожчання певних сортів хліба.



Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Генеральна директорка Асоціації виробників молока Олена Жупінас розповіла, ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом будуть знижуватися. Це стосується, зокрема, вартості сметани, вершків, творога, масла та напівтвердого сиру.



Проте загалом вартість продуктів в грудні збільшиться в межах 10%, каже економіст Олег Пендзин. Це пов’язано з підвищеним попитом споживачів на харчові товари перед різдвяними святами.

