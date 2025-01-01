На Дніпропетровщині зупинилося серце воїна з Волині Віктора Коржана

На Дніпропетровщині зупинилося серце воїна з Волині Віктора Коржана
Сумна новина знову прийшла на Волинь та у Нововолинську громаду. Відійшов у Вічність воїн-захисник.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"18 грудня в районі виконання бойових дій на Дніпропетровщині зупинилося серце нашого Захисника Віктора Коржана, 1982 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.

Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

