На Дніпропетровщині зупинилося серце воїна з Волині Віктора Коржана





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"18 грудня в районі виконання бойових дій на Дніпропетровщині зупинилося серце нашого Захисника Віктора Коржана, 1982 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

