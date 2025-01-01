Не пропустіть: державні свята в Україні 2026 року з точними датами — чи будуть додаткові вихідні дні





1 січня (четвер) — Новий рік;



8 березня (неділя) — Міжнародний жіночий день;



12 квітня (неділя) — Великдень;



1 травня (п’ятниця) — День праці;



8 травня (п’ятниця) — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (1939–1945);



31 травня (неділя) — Трійця;



28 червня (неділя) — День Конституції України;



15 липня (середа) — День Української Державності;



24 серпня (понеділок) — День незалежності України;



1 жовтня (четвер) — День захисників і захисниць України;



25 грудня (п’ятниця) — Різдво Христове.



Згідно з законодавством, усі ці дати є офіційними вихідними.



Втім, під час дії воєнного стану в Україні ця норма не застосовується. Тобто додаткових вихідних після свят, які випадають на суботу чи неділю, не буде. Вихідними вважаються лише ті святкові дні, що вже припадають на вихідний.



Це обмеження стосується насамперед державних установ і підприємств. Приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати працівникам додаткові вихідні у святкові дні.

