На війні загинув Герой з Волині Василь Сорока

Сорока Василь Петрович.



Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Старший солдат Василь Сорока, майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону загинув 12 серпня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківської області.





Прощання із захисником відбудеться у неділю, 21 грудня 2025 року, за наступним порядком:



12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану;

14:00 – служба в церкві Різдва Пресвятої Богородиці (с. Білин).



Поховають воїна на кладовищі у селі Білин.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

