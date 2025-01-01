У Луцьку водій автобуса не допоміг та покинув на холоді чоловіка на колісному кріслі





Свідком цієї прикрої ситуації стала Олеся Матвійчук, яка згодом поділилася деталями історії у фейсбуці та опублікувала фото хлопця, зроблене поки він чекав інший транспорт, передає



За її словами, на вулиці Винниченка, хлопець у колісному кріслі зупиняв маршрутку №24.



«Він зупинився на початку зупинки, на краю тротуару і помахом руки просив водія зупинитися. Водій цієї маршрутки чітко бачив цього хлопця, але навмисне поруч з ним не зупинився, а зупинився вкінці автобусної зупинки, хоча інших транспортних засобів на цій зупинці не було. Цей хлопець пересувається на електричному кріслі колісному, він поїхав за маршруткою в кінець зупинки і натискав кнопку поруч з вхідними дверима маршрутки, даючи знак водію, що потребує його допомоги», – описала ситуацію жінка.



Попри це, як зазначає Олеся, водій не реагував. Люди почали з вулиці стукати до водія і гукали в салон автобуса, щоб він вийшов і допоміг, але той не вийшов. Натомість просто зачинив двері і поїхав, залишивши хлопця на зупинці.



Дівчина була вражена такою поведінкою водія, проте ситуація таки завершилась позитивно – допоміг водій іншого транспортного засобу:



«Здавалося б, уже на кожному кроці всі говорять про доступність для людей з інвалідністю, але ж ні, знову прояв байдужості... Прикро. Зі спілкування вдалося дізнатися, що хлопця звати Михайло. Михайло отримав допомогу від водія тролейбуса, який, до речі, до Михайла вийшов відразу і був з ним з ним дуже привітний і зміг нарешті поїхати додому».



Журналісти сайту «Конкурент» звернулись по коментар до перевізника Богдана Федіка, який обслуговує цей маршрут.



Він повідомив, що скарг стосовно цієї ситуації до нього не надходило й пообіцяв розібратись у ситуації.

