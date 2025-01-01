У селі на Волині мешканці самотужки ремонтують дорогу





Відео ремонту опублікували у спільноті volynblog, інформує



Зі слів місцевих жителів, підприємець оплатив фуру щебеню для ремонту дороги. Зараз у селі оголосили збір коштів, адже люди бачать реальний результат.



А місцева влада за 5 років нічого не зробила у селі.



Слід нагадати, днями відео жахливої дороги на одній із вулиць у цьому селі з'явилося у соцмережах. Такий жахливий стан дороги просто вражає та дивує, що місцева влада тривалий час не дбає про стан дорожнього покриття.

