Сертифікація ДСТУ ISO 9001: як отримати сертифікат системи менеджменту якості





Для багатьох компаній сертифікація ISO 9001 в Україні стає не формальною вимогою, а інструментом упорядкування процесів, зниження кількості помилок і покращення взаємодії між підрозділами.



Що таке ISO 9001 і яке його практичне значення

Стандарт ISO 9001 встановлює вимоги до побудови та підтримки системи управління якістю, орієнтованої на процесний підхід і постійне вдосконалення. Його головна ідея полягає в тому, щоб компанія чітко розуміла, як саме створюється цінність для клієнта і як контролюється якість на кожному етапі.



Запровадження цього стандарту дозволяє:



структурувати бізнес-процеси та зони відповідальності;

зменшити залежність результатів від «людського фактора»;

підвищити передбачуваність роботи компанії;

зміцнити репутацію на ринку.

Саме тому ISO 9001 широко застосовується у тендерах, контрактах із великими замовниками та міжнародних проєктах.



Вимоги ISO 9001 до системи менеджменту якості

ДСТУ ISO 9001 містить чіткі вимоги до організації управління, ролі керівництва та роботи з документованою інформацією. Компанія повинна визначити свої ключові процеси, встановити критерії їх ефективності та регулярно аналізувати результати.



Основні вимоги стандарту включають:



формування політики якості та вимірюваних цілей;

управління ризиками та можливостями;

контроль ресурсів і компетентності персоналу;

проведення внутрішніх аудитів;

аналіз з боку керівництва та коригувальні дії.

Ці елементи формують цілісну систему, яка не залежить від окремих співробітників і працює на довгостроковий результат.



Етапи впровадження ISO 9001 у компанії

Впровадження ISO 9001 відбувається поетапно та потребує залучення всіх ключових підрозділів. На першому етапі проводиться аналіз поточного стану компанії, визначаються процеси та проблемні зони.



Далі розробляється документація СМЯ ISO 9001, проводиться навчання персоналу та запуск процедур у робочому режимі. Після цього компанія проходить сертифікаційний аудит, за результатами якого можна отримати сертифікат ISO 9001. Саме аудит підтверджує, що система не лише описана, а й реально функціонує.



Вартість сертифікації ISO 9001 та строки оформлення

Вартість сертифікації ISO 9001 залежить від розміру компанії, кількості працівників, складності процесів і сфери діяльності. Також враховується рівень підготовленості організації до аудиту та необхідність доопрацювання документації.



Окрім вартості первинної сертифікації, слід враховувати щорічні наглядові аудити, які підтверджують актуальність сертифіката. Терміни сертифікації ISO зазвичай коливаються від кількох тижнів до кількох місяців — залежно від готовності компанії.



Як обрати орган сертифікації ISO 9001

Для коректної сертифікації системи якості важливо обирати акредитований орган сертифікації ISO 9001, сертифікати якого визнаються в Україні та за кордоном. Неправильний вибір органу може призвести до того, що сертифікат не буде прийматися замовниками або контролюючими структурами.



При виборі органу сертифікації варто звернути увагу на досвід роботи з компаніями вашої галузі, прозорість процедури аудиту та наявність супроводу після отримання сертифіката.

