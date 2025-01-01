Скільки коштує готова кутя у різних супермаркетах Луцька: огляд цін

Скільки коштує готова кутя у різних супермаркетах Луцька: огляд цін
Наближаються зимові свята, і багато лучан вже планують, що покласти на святковий стіл. Традиційна кутя, яка є обов’язковою на Святвечір і Різдво, теж потроху з’являється на полицях супермаркетів міста.

Журналісти сайту «Конкурент» дізналися скільки коштує ця страва у різних луцьких супермаркетах.

Сільпо

Стандартна різдвяна кутя вартує 20 гривень за 100 грам. Трохи змінений варіант цієї страви з мигдалем, журавлиною та родзинками коштує 30 гривень за 100 грам.

Також у супермаркеті можна придбати вишукані боули з кутею. Їх є два різновиди – з медом або кленовим сиропом. Їхня ціна – 259 гривень за 300 грам.

ТАМ ТАМ

У Там Тамі є лише класична версія куті. Коштує вона 129 гривень за кілограм.

Наразі у Луцьку готову кутю можна знайти лише у цих двох супермаркетах.

