Скільки коштує готова кутя у різних супермаркетах Луцька: огляд цін
Сьогодні, 20:38
Наближаються зимові свята, і багато лучан вже планують, що покласти на святковий стіл. Традиційна кутя, яка є обов’язковою на Святвечір і Різдво, теж потроху з’являється на полицях супермаркетів міста.
Журналісти сайту «Конкурент» дізналися скільки коштує ця страва у різних луцьких супермаркетах.
Сільпо
Стандартна різдвяна кутя вартує 20 гривень за 100 грам. Трохи змінений варіант цієї страви з мигдалем, журавлиною та родзинками коштує 30 гривень за 100 грам.
Також у супермаркеті можна придбати вишукані боули з кутею. Їх є два різновиди – з медом або кленовим сиропом. Їхня ціна – 259 гривень за 300 грам.
ТАМ ТАМ
У Там Тамі є лише класична версія куті. Коштує вона 129 гривень за кілограм.
Наразі у Луцьку готову кутю можна знайти лише у цих двох супермаркетах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти сайту «Конкурент» дізналися скільки коштує ця страва у різних луцьких супермаркетах.
Сільпо
Стандартна різдвяна кутя вартує 20 гривень за 100 грам. Трохи змінений варіант цієї страви з мигдалем, журавлиною та родзинками коштує 30 гривень за 100 грам.
Також у супермаркеті можна придбати вишукані боули з кутею. Їх є два різновиди – з медом або кленовим сиропом. Їхня ціна – 259 гривень за 300 грам.
ТАМ ТАМ
У Там Тамі є лише класична версія куті. Коштує вона 129 гривень за кілограм.
Наразі у Луцьку готову кутю можна знайти лише у цих двох супермаркетах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Від Instagram до системного бізнесу: як українські бренди масштабують продажі у 2025 році
Сьогодні, 20:41
Скільки коштує готова кутя у різних супермаркетах Луцька: огляд цін
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
Доставка з Китаю від Dragon Logistics – сучасні реалії логістики
Сьогодні, 19:26