Скільки коштує готова кутя у різних супермаркетах Луцька: огляд цін





Журналісти сайту



Сільпо



Стандартна різдвяна кутя вартує 20 гривень за 100 грам. Трохи змінений варіант цієї страви з мигдалем, журавлиною та родзинками коштує 30 гривень за 100 грам.



Також у супермаркеті можна придбати вишукані боули з кутею. Їх є два різновиди – з медом або кленовим сиропом. Їхня ціна – 259 гривень за 300 грам.



ТАМ ТАМ



У Там Тамі є лише класична версія куті. Коштує вона 129 гривень за кілограм.



Наразі у Луцьку готову кутю можна знайти лише у цих двох супермаркетах.

