Смертельна аварія на Волині: мотоцикліст в'їхав у стовп

У ДТП загинув мотоцикліст: поліція встановлює обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилась 16 травня, в Прилісному на Камінь-Каширщині.

Місцевий мешканець, 1993 року народження, сів за кермо мотоцикла Tekken.

Близько 23 години він не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.

Через отримані тілесні ушкодження помер на місці події.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.


