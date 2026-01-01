Смертельна аварія на Волині: мотоцикліст в'їхав у стовп
Сьогодні, 09:21
У ДТП загинув мотоцикліст: поліція встановлює обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилась 16 травня, в Прилісному на Камінь-Каширщині.
Місцевий мешканець, 1993 року народження, сів за кермо мотоцикла Tekken.
Близько 23 години він не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.
Через отримані тілесні ушкодження помер на місці події.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.
