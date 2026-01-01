Смертельна аварія на Волині: мотоцикліст в'їхав у стовп





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія трапилась 16 травня, в Прилісному на Камінь-Каширщині.



Місцевий мешканець, 1993 року народження, сів за кермо мотоцикла Tekken.



Близько 23 години він не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.



Через отримані тілесні ушкодження помер на місці події.



На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.





У ДТП загинув мотоцикліст: поліція встановлює обставини.

