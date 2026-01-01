На Волині п'ятеро людей лікуються від меланоми. ВІДЕО





Про це Віталій Супрунець.



За його словами, торік у закладі пролікували 90 людей із цим діагнозом — переважно з виявленими на ранніх етапах злоякісними новоутвореннями шкіри.



"Це пацієнти з початковою стадією, це 1–2 стадія, хоча є і пацієнт із третьою стадією. Зазвичай це люди передпенсійного віку, але зустрічаються і молодші. Меланома добре піддається лікуванню, коли вона на ранніх стадіях — вона практично виліковується", — каже Віталій Супрунець.



66-річна Тамара звернулася до лікарів лише тоді, коли родимка на нозі почала змінюватися. Каже: спочатку не надала цьому значення.



"На нозі з’явилася невеличка пляма. Родимок багато у всіх, тому не звертала уваги. Зовсім нічого не турбувало. А потім контури почали збільшуватися, тому вирішила звернутися, щоб не було запізно. Тепер багатьом можу порадити, що немає чого відкладати", — розповідає пацієнтка.



Інша пацієнтка Людмила Родюк уже завершує лікування. Жінку виписують після операції, адже хворобу вдалося виявити вчасно.



"Сприйняла з тривогою, бо зараз це поширене онкологічне захворювання. Але мене тут заспокоїли — аналізи показали, що нічого страшного. Операція була успішною", — каже вона.



За словами хірурга-онколога Миколи Дяка, рак шкіри — один із найпоширеніших видів онкології, хоча меланома трапляється рідше. У 2025 році в Україні зафіксували близько трьох тисяч нових випадків цього захворювання.



"Коли родимка починає змінюватися — збільшується, змінює колір, з’являється виразка, кровоточивість, біль чи свербіж — на це потрібно звертати увагу", — зазначає лікар.



За словами онколога, у групі ризику — люди зі світлою шкірою, великою кількістю родимок, а також ті, хто тривалий час перебуває на сонці, зокрема працює на відкритому повітрі.



Пацієнтка Катерина Демчук каже: регулярно проходить обстеження і намагається захищати шкіру від сонця.



"Перебування на сонці обмежую, використовую сонцезахисний крем або легкий одяг, щоб закривати ті ділянки, де є родимки", — говорить вона.



Від початку року в обласному медцентрі онкології під час оглядів запідозрили 40 випадків меланоми. Медики радять перевіряти родимки щонайменше раз на рік — найкраще восени, після періоду активного сонця.

