Бійки, пляшки, фекалії і блювота: у Луцьку просять не проводити Food Fest на території ЛНТУ





Петицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєструвала Ірина Зиза, передає



Зі слів лучанки, прохання перенести фестиваль Food Fest з території ЛНТУ пов'язане з тим, що молодь розпиває алкогольні напої у дворах і поводить себе неадекватно.



«Просимо Луцьку міську раду вжити заходів та перенести проведення Food Fest за межі міста, оскільки молодь поводить себе неадекватно, розпиваються неповнолітніми алкогольні напої в дворах прилеглих будинків, засмічують територію та шумлять після 22:00 та комендантської години. В алкогольному сп'янінні створюють масові бійки під вікнами будинків з тілесними ушкодженнями», – зазначає авторка петиції.



Найбільше, з її слів, страждають мешканці будинків на вул. Львівська 63, 63а, 73 та 73а, також приватний сектор навпроти.



«Пошкоджують дитячі майданчики, двори, під'їзди будинків, приватні території забруднені пляшками, різноманітними відходами, фекаліями, сечею та блювотою!» – наголошує Ірина Зиза.



Тож лучанка просить заборонити проводити такі фестивалі у спальних районах міста.



Аби петицію розглянули депутати Луцької міської ради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилося 8 днів.



Нагадаємо: 8-10 травня в Луцьку на території ЛНТУ відбувся традиційний фестиваль FOODFEST.

