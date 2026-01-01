В Україні чоловікам хочуть дозволити не платити аліменти за однієї умови: деталі нового закону





На цей суперечливий пункт звернула увагу народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун в інтерв’ю на YouTude-каналі @naspravdi_max, передає



Парламентарка гостро розкритикувала нову законодавчу ініціативу, назвавши її несправедливою щодо матерів.



На думку Інни Совсун, вищий дохід матері за жодних умов не повинен звільняти батька від фінансової відповідальності за спільну дитину. Вона наголосила, що виховання та утримання нащадків — це обов’язок обох батьків, незалежно від того, хто з них є більш успішним у кар’єрі чи бізнесі.



Найчастіше жінки заробляють більше лише тому, що змушені виснажливо працювати на кількох роботах задля забезпечення дитини.



«Найчастіше жінка працює на двох роботах, щоб утримати себе та дитину. Але навіть якщо жінка заробляє більше на одній роботі, це не скасовує обов’язку чоловіка утримувати власну дитину», — підкреслила народна депутатка.



Законопроєкт наразі готується до другого читання, і навколо цієї норми вже розгораються запеклі дискусії серед законодавців та правозахисників.

