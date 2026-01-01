18 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження завідувач Художнього музею в Луцьку, Заслужений працівник культури України(на фото).Також день народження 18 травня у журналістоктаВітаємо їх, а також іменників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить ім’я Андрій, Давид, Павло, Петро, ​​Олександра, Христина, Юлія.Бажаємо всі радості від життя, міцного здоров'я та достатку.18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та відзначають Міжнародний день музеїв. За новим церковним календарем цього дня також вшановують пам'ять святого Феодота Анкірського та семи дів-мучениць18 травня 1994 року помер волинський поет і журналіст Олександр Богачук . Похований на місцевому закладі у Луцьку.Народився у селі Сокіл Рожищенського району. У його творчому доробку – десяток книг. Багато віршів вкладено на музику композиторами Григорієм Майбородою, Анатолієм Горчинським, Анатолієм Пашкевичем. Йдеться про такі пісні, як «Тиша навкруги», «Троянди на пероні», «Іду я росами», «Димить туман», «Тихо падає цвіт», «Щедрик», «Журавлі», «Моя родина – Україна».Певний час Богачук очолив Рівненську обласну організацію Спілки письменників УРСР.