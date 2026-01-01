ПриватБанк перепише тарифи на перекази





Пільгові тарифи наразі поширюються на перекази через сервіс “Приват24”. Йдеться про операції із закордонних карток на картки банку, а також про перекази з валютних карток ПриватБанку на іноземні рахунки.



До кінця травня для клієнтів діятимуть такі умови:



- переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку – комісія 1% замість стандартних 1,5%;

- переказ із валютної картки банку на закордонну картку – 1% від суми, але не менше 50 гривень замість звичних 2%.



У банку пояснюють, що пільги були введені на тлі високого попиту на міжнародні перекази та нестабільної ситуації на фінансовому ринку. Проте вже з 1 червня спеціальні умови припинять дію.



За попередньою інформацією, нові тарифи передбачатимуть підвищення вартості частини транскордонних операцій. Також можуть скасувати окремі категорії пільгових переказів, які діяли останнім часом.



Водночас у банку запевняють, що клієнти й надалі зможуть заздалегідь бачити точну суму комісії у застосунку перед підтвердженням операції. У ПриватБанку також наголошують, що додаткових прихованих платежів при онлайн-переказах не буде.



Найбільше зміни можуть відчути українці, які регулярно переказують кошти родичам за кордон або отримують фінансову допомогу з інших країн.

Державний ПриватБанк продовжив дію пільгових тарифів на міжнародні перекази, однак уже з червня українцям варто готуватися до нових комісій. У банку попередили, що тимчасові знижки діятимуть лише до 31 травня 2026 року, після чого умови переглянуть, пишуть Економічні новини

